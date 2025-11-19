Google lansează un nou model de inteligență artificială care intensifică rivalitatea cu OpenAI

Google aduce pe piață Gemini 3, un model de inteligență artificială conceput pentru a consolida poziția companiei într-o competiție tot mai strânsă cu OpenAI. Noul sistem promite răspunsuri mai exacte, mai nuanțate și o capacitate superioară de a interpreta cerințe complexe, potrivit declarațiilor conducerii Alphabet citate de CNBC.

Google subliniază că Gemini 3 oferă răspunsuri mult mai rafinate, reducând nevoia utilizatorului de a formula clarificări.

CEO-ul Alphabet, Sundar Pichai, afirmă că evoluția tehnologiei a depășit treptat limitele tradiționale: „A trecut de la a citi text şi imagini la a citi contextul din jur.”

Lansarea noului model marchează un pas înainte față de versiunile anterioare, Gemini 2.5 și Gemini 2.0, introduse cu mai puțin de un an în urmă

Gemini 3 va fi inclus în aplicația Gemini, precum și în funcțiile AI Mode, AI Overviews și în produsele destinate mediului enterprise. Implementarea începe marți pentru un grup restrâns de abonați, urmând să fie extinsă gradual în următoarele săptămâni.

Google precizează că modelele existente vor continua să fie utilizate pentru sarcini simple, în timp ce Gemini 3 este optimizat pentru solicitări complexe și insight autentic, evitând formulele repetitive și răspunsurile excesiv de laudative.

Ecosistemul Google AI se află în plină expansiune: aplicația Gemini are deja 650 de milioane de utilizatori activi lunar, iar AI Overviews atinge 2 miliarde de utilizatori. Prin comparație, OpenAI a raportat în august 700 de milioane de utilizatori săptămânali pentru ChatGPT.

Competiția tot mai acerbă determină giganții din tehnologie – Alphabet, Meta, Microsoft și Amazon – să aloce bugete considerabile pentru dezvoltarea infrastructurii AI, cu investiții estimate la peste 380 de miliarde de dolari în acest an.

Google introduce și platforma Antigravity, destinată dezvoltatorilor, care permite programarea orientată pe sarcini. Gemini 3 oferă, de asemenea, funcții avansate de „vibe coding”, un concept emergent prin care codul este generat exclusiv din comenzi textuale.

Noua versiune poate crea interfețe generative complexe, afișând informațiile sub formă de „magazin digital”, cu tabele, imagini și elemente interactive. În modul AI Mode, abonații pot genera simulări fizice, calculatoare de credite sau pagini vizuale personalizate.

Companiile vor avea acces la Gemini 3 prin platforma Vertex AI, pentru automatizarea proceselor de onboarding, analiza video cu acuratețe sporită, optimizarea fluxurilor de producție sau gestionarea achizițiilor.