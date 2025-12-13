Conturi golite în doar câteva secunde. Atacul Spiderman, noua fraudă care lovește rapid

Un nou tip de atac cibernetic, extrem de sofisticat, a fost identificat de specialiștii în securitate informatică și vizează direct utilizatorii serviciilor bancare și financiare din Europa.

Atacul poartă numele de cod „Spiderman” și este deja folosit la scară largă pentru furtul de parole, coduri de autentificare în doi pași și date de card, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică, pe baza informațiilor publicate de platforma bleepingcomputer.com.

Potrivit experților, Spiderman nu este un simplu site fals, ci un kit modular avansat, capabil să reproducă aproape identic interfețele online ale zecilor de bănci și platforme financiare europene. Infractorii pot adăuga rapid noi instituții vizate și pot adapta metodele de autentificare în funcție de fiecare țintă.

Ceea ce îl face deosebit de periculos este faptul că operatorii atacului pot urmări în timp real sesiunile victimelor. Astfel, datele introduse pe paginile false sunt interceptate instant, inclusiv parolele, datele de card și codurile de securitate de tip PhotoTAN sau OTP.

Conform DNSC, lista instituțiilor vizate este una extinsă și include nume cunoscute precum Deutsche Bank, ING, Comdirect, Volksbank, Commerzbank, CaixaBank, dar și furnizori de telecomunicații precum O2 și Blau. De asemenea, atacatorii vizează portofele de criptomonede și servicii fintech, inclusiv Ledger, MetaMask, Klarna și PayPal.

Specialiștii subliniază că acest lucru crește semnificativ riscul de fraudă financiară și furt de identitate, întrucât datele obținute permit accesul complet la conturile victimelor.

Un element cheie al atacului Spiderman este capacitatea de a intercepta sistemul PhotoTAN, utilizat pe scară largă de băncile europene. PhotoTAN presupune afișarea unei imagini de tip mozaic colorat în timpul autentificării sau aprobării unei tranzacții, imagine care este scanată cu aplicația băncii pentru a genera un cod unic.

Cercetătorii arată că atacatorii pot capta aceste imagini și pot determina victima să introducă codul generat pe pagina falsă, oferindu-le astfel acces complet la cont. Deși această metodă nu este complet nouă, ea a devenit un „standard obligatoriu” pentru kiturile de phishing care vizează instituții europene.

Un alt nivel de sofisticare al kitului Spiderman este posibilitatea de a filtra victimele. Operatorii pot limita atacurile la anumite țări, pot crea liste albe de furnizori de internet și pot selecta dacă ținta trebuie să fie utilizator de mobil sau de desktop.

Vizitatorii care nu se încadrează în criteriile stabilite sunt redirecționați automat, pentru a evita suspiciunile și detectarea paginilor false.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că toate atacurile de tip phishing se bazează pe același principiu: convingerea utilizatorului să acceseze un link și să introducă datele de autentificare pe o pagină falsă.

DNSC recomandă verificarea atentă a domeniului înainte de introducerea oricăror credențiale și o atenție sporită la ferestrele de tip „browser-în-browser”, care pot afișa un URL aparent legitim. De asemenea, primirea unui SMS, a unui cod OTP sau a unei solicitări PhotoTAN fără ca utilizatorul să fi inițiat vreo acțiune este un semn clar al unei tentative de fraudă și trebuie raportată imediat băncii.

Apariția și extinderea rapidă a kitului Spiderman arată cât de repede evoluează metodele de fraudă online și cât de vulnerabili pot deveni utilizatorii obișnuiți, chiar și atunci când folosesc sisteme moderne de securitate. Specialiștii subliniază că vigilența, verificarea atentă a linkurilor și reacția rapidă la orice notificare suspectă rămân cele mai eficiente forme de protecție în fața acestui tip de atac.