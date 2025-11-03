Jaful de 102 milioane $ de la Luvru, comis de „mici infractori”, nu de profesioniști ai crimei organizate. Interviul procurorului general al Parisului

Jaful spectaculos în plină zi de la Muzeul Luvru, în urma căruia au dispărut bijuterii istorice evaluate la 102 milioane de dolari, ar fi fost executat de infractori de mic calibru, nu de profesioniști ai crimei organizate, a declarat duminică procurorul Parisului, Laure Beccuau, pentru franceinfo.

„Nu sunt delincvenți banali, dar nici nu țin de eșalonul superior al crimei organizate”, a spus Beccuau, subliniind că profilurile celor reținuți nu corespund unor protagoniști demni de „Ocean’s Eleven”.

Potrivit anchetei, în dimineața unei duminici de acum două săptămâni, doi bărbați au parcat un lift pentru mutări lângă Luvru, au urcat la etajul al doilea, au spart un geam. Apoi au deschis vitrinele cu polizoare unghiulare, iar apoi au fugit pe scutere conduse de alți doi complici. Totul a durat mai puțin de șapte minute. Presa franceză a notat detalii care indică amatorism: hoții ar fi scăpat în grabă coroana împărătesei Eugénie (aur, smaralde și diamante), ar fi abandonat unelte la fața locului și nu au mai apucat să incendieze camionul folosit la fugă.

Până acum, trei din cei patru presupuși autori ar fi în arest, însă bijuteriile rămân dispărute. „Acești oameni sunt localnici. Trăiesc în Seine-Saint-Denis”, a precizat Beccuau, referindu-se la zona periferică din nordul Parisului. Săptămâna trecută, poliția a reținut doi bărbați suspectați că au spart efectiv muzeul. Era un algerian de 34 de ani, stabilit în Franța din 2010, oprit pe aeroport în timp ce încerca să zboare spre Algeria, și un francez de 39 de ani, deja sub control judiciar pentru furt calificat. Ambii locuiesc în Aubervilliers și ar fi „recunoscut parțial” implicarea, a spus procurorul.

Alți doi suspecți — un bărbat de 37 de ani și o femeie de 38 de ani — au fost reținuți pe 29 octombrie și puși sub acuzare sâmbătă. Beccuau afirmă că bărbatul de 37 de ani ar fi făcut parte din grupul de patru, pe baza ADN-ului găsit în camionul de mutări. Acesta are 11 condamnări anterioare (de la infracțiuni rutiere la furt calificat și tentativă de spargere a unui bancomat). El ar avea o relație cu femeia de 38 de ani, cu care are copii, iar în 2015 ar fi fost condamnat pentru același tip de furt împreună cu unul dintre ceilalți arestați. Urme de ADN ale femeii apar și ele în vehicul, dar ar putea fi transferate ulterior, a precizat procurorul. Cei doi neagă implicarea.

Întrebată dacă trei din cei patru hoți sunt deja în arest, Beccuau a răspuns că „cel puțin o persoană lipsește”, fără a exclude alți complici. Trei persoane, reținute împreună cu cuplul pe 29 octombrie au fost eliberate fără acuzații. Ancheta continuă, anunță franceinfo