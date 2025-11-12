Social

SUV de lux cu plăcuțe de frână din lemn. Șoferul, uluit când a descoperit pe ce a dat banii

SUV de lux cu plăcuțe de frână din lemn. Șoferul, uluit când a descoperit pe ce a dat banii
Un șofer a trăit o experiență șocantă după ce a achiziționat un Mercedes GLE second-hand la o licitație. La scurt timp după cumpărare, acesta a descoperit că SUV-ul său de lux era echipat cu plăcuțe de frână din lemn, care practic nu ofereau nicio eficiență în oprirea mașinii. Incidentul a stârnit uimire și a ridicat semne de întrebare asupra stării vehiculului înainte de vânzare.

Șoferul german a trecut printr-o experiență de coșmar după ce și-a cumpărat un SUV de lux la licitație. La prima testare, a realizat că frânele mașinii aproape că nu funcționau. Inițial, gândul la plăcuțele uzate părea plauzibil, dar adevărul a fost mult mai șocant: Mercedes-ul GLE nu avea deloc plăcuțe de frână omologate.

În locul lor, vehiculul era echipat cu simple plăcuțe de lemn, punându-l pe șofer într-un pericol iminent și demonstrând cât de importantă este verificarea atentă înainte de achiziția unui automobil, chiar și a unui model de lux.

Conform declarației sale pentru poliția din Ludwigsburg, imediat după ce a testat mașina, a observat că vehiculul răspundea foarte slab la apăsarea pedalei de frână. Îngrijorat, a apelat la o platformă și a dus SUV-ul direct într-un service autorizat.

Mecanicii au făcut descoperirea șocantă

La verificarea sistemului de frânare, mecanicii au făcut o descoperire șocantă: în locul plăcuțelor de frână originale, mașina era echipată cu plăcuțe fabricate din lemn, pe care era scris cu markerul „Brembo”. Aceste componente improvizate nu ofereau nicio eficiență la frânare și provocaseră deja deteriorarea discurilor vehiculului.

SUV cu plăcuțe de frână din lemn

SUV cu plăcuțe de frână din lemn. Sursa foto: Poliția din Ludwigsburg

Hans Bauer, expert în siguranță tehnică implicat în anchetă, a caracterizat situația drept „nu doar amatorism, ci o neglijență criminală”, într-un interviu pentru ziarul german Stuttgarter Nachrichten.

El a explicat că lemnul se deteriorează aproape imediat atunci când intră în contact cu discurile metalice și nu poate opri în mod eficient un vehicul de două tone.

Autoritățile germane au demarat o anchetă penală împotriva fostului proprietar al SUV-ului, acuzat că a intervenit asupra componentelor critice pentru siguranța mașinii. Rămâne însă neclar de ce au fost înlocuite plăcuțele de frână originale cu blocuri de lemn.

