Peste un milion de Ford F-150 sunt chemate în service. Defecțiunea la transmisie ridică riscuri de siguranță

Ford a anunțat rechemarea a aproximativ 1,4 milioane de pickup-uri F-150 în Statele Unite, după ce autoritățile de reglementare au investigat plângeri legate de schimbări neașteptate ale treptelor de viteză., potrivit Reuters

Decizia vine în urma unei anchete desfășurate de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), care a identificat riscuri potențiale asociate cu această problemă tehnică.

Potrivit NHTSA, investigația a vizat modele Ford F-150 produse între 2015 și 2017, echipate cu transmisia automată „6R80”. Evaluarea preliminară a fost deschisă în martie 2024, după ce autoritatea a primit mai multe sesizări din partea șoferilor care reclamau schimbări bruște de viteză în timpul mersului.

Ulterior, ancheta a fost extinsă în cursul acestui an, pe măsură ce au apărut noi informații și reclamații similare. Autoritatea americană a precizat că astfel de defecțiuni pot crește riscul de accident, mai ales în condiții de trafic intens sau la viteze ridicate.

Conform explicațiilor oferite de compania Ford Motor Company, problema ar putea fi cauzată de uzura în timp a unor conexiuni electrice. Acestea sunt afectate de căldură și vibrații, ceea ce poate duce la pierderea semnalului de la senzorul de poziție al transmisiei.

NHTSA a subliniat că semnalele incorecte generate în aceste condiții pot determina schimbarea neintenționată a treptei de viteză, inclusiv retrogradări bruște, fără intervenția șoferului.

Autoritatea de reglementare a transmis că Ford are cunoștință de două posibile cazuri de rănire asociate acestei probleme, precum și de un accident care ar putea avea legătură cu defectul tehnic.

Deși numărul incidentelor confirmate este limitat, amploarea rechemării reflectă preocuparea privind siguranța rutieră.

Pentru a remedia problema, dealerii Ford vor efectua o actualizare a software-ului modulului de control al sistemului de propulsie (powertrain control module). Intervenția este menită să corecteze comportamentul transmisiei și să prevină apariția schimbărilor neintenționate de viteză.

Proprietarii vehiculelor afectate vor fi notificați și vor putea programa intervenția în rețeaua autorizată, fără costuri suplimentare.

Rechemarea anunțată de Ford se înscrie într-un proces mai amplu de monitorizare și corectare a problemelor tehnice identificate în urma investigațiilor oficiale.

Cazul evidențiază rolul autorităților precum NHTSA în supravegherea siguranței auto și importanța reacțiilor rapide din partea producătorilor atunci când apar riscuri potențiale pentru utilizatori.