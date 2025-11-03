Mecanic auto, despre SUV-ul pe care nu trebuie să-l cumperi niciodată. Ce probleme au raportat șoferii

Renumit pentru experiența sa în domeniul auto, mecanicul a identificat SUV-ul pe care îl consideră „cel mai prost” de pe piață, recomandând cumpărătorilor să-l evite. Conform declarațiilor sale de pe canalul de YouTube, ar fi o alegere riscantă deoarece numeroși șoferi au raportat probleme serioase cu acest model.

Mecanicul auto Scotty Kilmer, într-un videoclip recent pe canalul său de YouTube, a declarat că Jeep Compass se confruntă cu multiple dificultăți, inclusiv probleme electrice majore raportate de șoferii care au acest vehicul de teren.

Opiniile sale au fost confirmate de mai mulți proprietari care și-au împărtășit experiențele pe rețelele sociale, subliniind dificultățile întâmpinate cu acest model. Scotty Kilmer, cunoscut pentru sfaturile sale aproape zilnice despre mașini pe benzină, diesel și electrice, recomandă astfel ca șoferi să fie precauți înainte de a alege modelul Compass.

Mecanicul Scotty Kilmer a tras un semnal de alarmă pentru cei care au în plan să cumpere un Jeep Compass: „Astăzi voi discuta despre cel mai prost SUV pe care nu ar trebui să-l ținem la mâna a doua: Jeep Compass. Potrivit expertului, problemele sunt multiple: motoare subdimensionate, scaune incomode și numeroase zgomote neplăcute în timpul condusului.

„Sunt cunoscute pentru problemele electrice. Am avut clienți care au rămas blocați pe drum, pentru că mașina se oprea pur și simplu. Așa că, dacă intenționați să cumpărați un SUV second-hand, Compass nu este o opțiune recomandată”, a subliniat mecanicul Scotty Kilmer.

Pentru cei care nu știu, modelul Compass este un crossover compact de tip SUV, care și-a făcut debutul pe șosele în 2007 și a beneficiat de mai multe actualizări de design și tehnologie de-a lungul timpului.

Un șofer a spus: „Am testat un Compass. Pe lângă faptul că era mic în interior, motorul mașinii sa oprit în mijlocul intersecției. Am încercat să pornesc mașina de mai multe ori, dar nimic. Nici măcar vânzătorul de lângă mine nu știa să facă.”

Altcineva a adăugat: „Da, am mai făcut greșeala asta... Jeep Compass... Niciodată!”. Cineva a confirmat: „Compass-ul meu a mers foarte bine până la 56.000 km. Acum e defect și nu mai funcționează.”

În ciudat discuțiilor referitoare la posibile probleme tehnice, unii șoferi susțin că experiența lor cu Compass-ul propriu a fost una fără incidente, semnalând că modelul nu le-a creat dificultăți până în prezent.

Cineva a scris: „Am un Jeep Compass din 2013 și aproape că nu sunt reparații”. Altcineva a adăugat: „Ei bine, eu îl am de aproape 2 ani și fac în jur de opt mii de km pe an, dar nu am avut niciodată o problemă”. Express.co.uk a contactat reprezentanții companiei pentru comentarii, dar nu a primit niciun răspuns.