Cea mai mică mașină electrică din lume revine pe piață

După o absență de doi ani de pe piață, cea mai mică mașină electrică din lume se pregătește să revină în forță. Modelul, care a captat atenția prin dimensiunile sale ultra-compacte și consumul redus, va fi relansat cu îmbunătățiri semnificative, menite să-l facă mai atractiv pentru orașele aglomerate și pentru cei care caută o alternativă de mobilitate practică și ecologică, informează Express.

Una dintre cele mai compacte mașini electrice pregătite pentru traficul urban se apropie de revenirea pe șosele, proiectul aflându-se în etapa finală de dezvoltare. După ce a fost abandonat temporar, modelul este din nou pe agenda producătorului.

Smart a confirmat oficial că viitorul său automobil electric de oraș, cu două locuri, cunoscut sub numele Smart #2, va fi lansat la finalul anului 2026. Modelul ar urma să ajungă pe piață la doi ani după anularea inițială, odată cu încheierea procesului de dezvoltare.

Noul Smart #2 este o continuare a celebrului Fortwo, model retras din producție în 2024. Constructorul a anunțat că viitoarea mașină va păstra configurația cu două uși și două locuri, precum și tracțiunea spate, însă va aduce schimbări notabile la nivel de design.

Așadar, potrivit informațiilor disponibile, Smart lucrează la un design complet nou, atât pentru exterior, cât și pentru interior, cu scopul de a oferi modelului o identitate mult mai modernă și distinctă. Deocamdată, detaliile tehnice și specificațiile finale nu au fost făcute publice, acestea urmând să fie anunțate mai aproape de momentul lansării.

Smart a anunțat că viitorul său model va integra tehnologie electrică de ultimă generație, continuând în același timp spiritul și atuurile care au consacrat legendarul Fortwo. Potrivit estimărilor specialiștilor, noul automobil ar urma să ofere o autonomie de aproximativ 240 de kilometri, un salt semnificativ față de cei 133 de kilometri ai actualului Smart Fortwo electric.

În plus, producătorul mizează pe un preț competitiv, noul model fiind poziționat printre cele mai accesibile din segmentul său. Surse din industrie indică un interval de preț cuprins între 20.000 și 25.000 de lire sterline, ceea ce ar putea atrage un public larg interesat de mobilitatea urbană electrică.

Dirk Adelmann, CEO Smart Europe, a subliniat că relansarea acestui model are loc într-un context favorabil, susținut de implicarea noilor investitori. El a precizat că validarea „proiectului doi” și apropiata lansare reprezintă un pas mare pentru evoluția globală a mărcii. Potrivit acestuia, Smart #2 își propune să deschidă un nou capitol în domeniul mobilității urbane individuale, fiind conceput special pentru marile orașe europene precum Roma, Londra sau Paris.

La începutul acestei luni, reprezentanții Smart au anunțat că noul model se află într-o etapă avansată de testare, înainte de debutul oficial. Potrivit companiei, inginerii acordă o atenție deosebită comportamentului dinamic al mașinii, lucrând intens la perfecționarea șasiului și a manevrabilității, elemente esențiale pentru utilizarea zilnică în mediul urban.

Testele sunt desfășurate pe un circuit specializat din China, unde vehiculul este supus unor verificări stricte. În paralel, echipele tehnice optimizează sistemul de frânare, astfel încât performanțele să corespundă standardelor impuse pentru modelele electrice de nouă generație. Acest automobil face parte din strategia Smart de extindere a gamei sale complet electrice, care va include mai multe lansări în următorii trei ani.

În prezent, modelele Smart #1 și Smart #3 sunt deja disponibile pe piață, iar SUV-ul Smart #5 urmează să fie prezentat în perioada următoare. Referindu-se la viitorul Smart #2, Dirk a subliniat este gândit special pentru piața europeană.