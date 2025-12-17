Decizia-cheie pentru mașinile pe benzină și motorină. Schimbare oficială în sectorul auto

Bruxelles a anunțat marți un set de măsuri revizuite pentru sectorul auto, denumit „Pachet Auto”, care reprezintă o relaxare a unor obiective climatice considerate până acum foarte stricte.

Cea mai importantă modificare vizează obiectivul din 2035, care nu mai impune eliminarea completă a vehiculelor cu motoare termice, permițând continuarea vânzărilor acestora în anumite condiții.

Până acum, cadrul legislativ european prevedea ca, din 2035, toate autoturismele și vehiculele utilitare noi să fie „zero-emission”, ceea ce în practică echivala cu interzicerea motoarelor termice.

Noua propunere introduce un obiectiv de reducere a emisiilor de 90% față de nivelurile din 2021.

Restul de 10% poate fi compensat prin mecanisme alternative, precum utilizarea de oțel cu emisii scăzute produs în Uniunea Europeană sau credite asociate folosirii de combustibili sintetici și biocombustibili.

Această modificare permite ca, după 2035, vehiculele hibride plug-in, cele cu range extender, hibridele ușoare sau chiar unele modele cu motoare tradiționale să fie prezente pe piața europeană, dacă producătorii respectă țintele globale de emisii prin mecanisme de compensare recunoscute de Bruxelles.

Comisia Europeană subliniază că nu este vorba despre „renunțarea la neutralitatea climatică”, care rămâne stabilită pentru 2050, ci despre o „adaptare pragmatică” la dificultățile industriale și tehnologice constatate în ultimii ani.

Pachetul include ajustări și pentru perioada imediată și cea medie. Pentru vehiculele utilitare ușoare, unde electrificarea progresează mai lent, obiectivul de reducere a emisiilor pentru 2030 a fost coborât de la 50% la 40%.

Totodată, a fost introdus un sistem de conformare multianual pentru perioada 2030-2032, permițând compensarea eventualelor depășiri ale țintei într-un an cu rezultate mai bune în alți ani, evitând aplicarea automată a penalităților.

Ajustări specifice au fost prevăzute și pentru vehiculele grele, fără a modifica nivelul general al ambiției climatice.

Comisia evidențiază că calendarul anterior nu era aliniat cu realitățile pieței și capacitatea industrială europeană.

Cererea pentru vehicule electrice a încetinit în mai multe state membre, prețurile rămân ridicate pentru segmente mari de populație, iar dependența de China pentru baterii și materii prime strategice a generat îngrijorare.

În acest context, tehnologiile hibride și cele cu motoare termice rămân domenii în care producătorii europeni pot concura pe teren relativ egal cu rivalii asiatici.

Totodată, pachetul prevede consolidarea politicii industriale europene. Comisia a anunțat un program dedicat lanțului valoric al bateriilor în Europa, cu fonduri de 1,8 miliarde de euro, pentru reducerea dependenței externe și creșterea competitivității sectorului electric.

Sunt prevăzute și stimulente pentru dezvoltarea mașinilor electrice mici fabricate în UE, prin sistemul de „super credite” și un cadru de reglementare diferențiat pentru modele de până la 4,2 metri lungime.

Prin ceea ce numește „Automotive Omnibus”, Comisia propune simplificarea standardelor tehnice, eliminarea suprapunerilor legislative și ajustarea unor cerințe administrative care, potrivit instituției, au afectat competitivitatea producătorilor europeni fără beneficii proporționale pentru mediu.

Pachetul marchează o trecere de la un model ideologic, strict, la unul mai flexibil, bazat pe neutralitate tehnologică și acceptarea soluțiilor intermediare.

Tranziția nu mai este concepută ca o înlocuire forțată, ci ca un proces condiționat de capacitatea industrială, cererea reală și contextul geopolitic.