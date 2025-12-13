Mașinile pe benzină și motorină. Decizia care rescrie regulile UE pentru 2035

Manfred Weber, liderul dreptei conservatoare europene, a declarat la o conferință de presă la Heidelberg că marțea viitoare, Comisia Europeană va prezenta o propunere clară de anulare a interdicției motoarelor pe combustie. Potrivit Reuters, el a mai spus că ar trebui să fie la latitudinea piețelor și a consumatorilor modul în care sunt realizate obiectivele climatice.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, la rândul său, că mobilitatea electrică rămâne principalul obiectiv, dar că alte tehnologii, precum combustibilii sintetici, pot contribui la neutralitatea emisiilor de carbon: „Aceasta conferă industriei o siguranță a planificării”.

În 2022, UE a decis că, începând din 2035, mașinile noi comercializate în blocul comunitar nu vor mai avea voie să emită CO2, ceea ce ar fi echivalat cu interzicerea motoarelor cu ardere internă.

Însă decizia a stârnit critici puternice din partea producătorilor auto și a unor state membre. Industria auto germană se confruntă cu dificultăți istorice din cauza concurenței globale și a cererii interne scăzute, iar cancelarul Merz a avertizat în octombrie că interdicția nu ar trebui să fie „o reducere drastică”, având în vedere dependența multor locuri de muncă de producția de vehicule cu motoare tradiționale.

În același timp, Franța și Spania și-au reafirmat sprijinul pentru interdicția din 2035, în timp ce peste 150 de companii din sectorul auto, inclusiv producători de vehicule electrice și baterii, au solicitat Comisiei Europene să nu amâne termenul limită.

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a declarat că, alături de colegii săi din Partidul Popularilor Europeni, solicită eliminarea interdicției privind motoarele cu ardere internă, în contextul revizuirii ce urmează să fie anunțată de Comisia Europeană: „Prin această măsură vom ajuta și industria auto din România, un motor important de creștere economică”.

Acesta a adăugat că susține ridicarea interdicției de mai mulți ani și că revizuirea regulamentului ar trebui să scoată „interdicția generală asupra acestei tehnologii de pe agenda politică”. Popescu a subliniat că decizia va sprijini inovația și competitivitatea industriei auto.

Pe 16 decembrie, Executivul comunitar urmează să prezinte un pachet de propuneri în cadrul revizuirii programate a regulamentului UE privind emisiile de carbon pentru industria auto, stabilind viitorul reglementărilor pentru automobilele cu motoare pe combustie.