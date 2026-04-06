Filmul crimei, reconstituit de femeia care i-a luat viața medicului din București

Femeia acuzată că l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu, găsit mort în apartamentul său din Sectorul 3 al Capitalei, a petrecut noaptea în arest după ce a recunoscut în fața anchetatorilor o mare parte dintre fapte.

Suspecta, în vârstă de 39 de ani, este urmărită penal pentru omor, distrugere și furt calificat, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București o acuză că l-a înjunghiat pe medic și apoi a incendiat locuința. În declarațiile date, femeia a susținut însă că a acționat în legitimă apărare.

Anchetatorii au anunțat că femeia este acuzată oficial în acest dosar, după ce a fost audiată și reținută duminică seară. Potrivit informațiilor din anchetă, aceasta ar fi acționat singură, fără complici, deși verificările continuă și această ipoteză nu este complet exclusă.

După reținere, suspecta urmează să fie propusă pentru arestare preventivă. În paralel, anchetatorii au ridicat imagini de pe mai multe camere de supraveghere și au adunat probe din locuința femeii, inclusiv cutii întregi cu dovezi care urmează să fie analizate.

În fața procurorilor și polițiștilor, menajera medicului a recunoscut că l-a înjunghiat pe bărbat, dar a susținut că fapta s-a petrecut după ce acesta ar fi devenit violent. Femeia a spus că, în seara de 31 martie, nu i-ar fi fost permis să plece din apartament, iar conflictul ar fi degenerat. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, suspecta mergea în locuința medicului pentru curățenie, însă între cei doi ar fi existat și relații intime, contra cost. Aceasta le-ar fi spus anchetatorilor că bărbatul ar fi consumat alcool, ar fi devenit agresiv și ar fi împiedicat-o să părăsească apartamentul, motiv pentru care a reacționat violent. Potrivit unor surse apropiate anchetei, femeia suspectată de crimă ar fi recunoscut că l-a ucis pe medic, însă a susţinut că ar fi făcut acest lucru în legitimă apărare.

La patru zile de la crimă, polițiștii și procurorii au făcut percheziții la domiciliul femeii din județul Ilfov. Ulterior, aceasta a fost dusă la Serviciul Omoruri, unde a început audierile în cursul dimineții.

Anchetatorii au restrâns cercul de suspecți după ce au verificat cine a intrat în contact cu victima în ultima perioadă, cine cunoștea locuința medicului și cine ar fi putut avea un motiv pentru comiterea faptei. În urma acestor verificări, suspiciunile s-au concentrat asupra menajerei.

Poliţişti de la Trupele Speciale au descins, duminică, la locuinţa femeii de 40 de ani, după ce au format un cerc de suspecţi care au fost în locuinţa medicului în ultima perioadă, printre care şi menajera sa.

Medicul în vârstă de 72 de ani a fost găsit mort în bucătăria locuinței sale, după un incendiu izbucnit în apartament. Ancheta a stabilit că bărbatul fusese înjunghiat înainte ca locuința să fie incendiată, iar focul ar fi fost pus intenționat pentru a distruge urmele. Criminaliștii au ridicat mai multe cuțite din apartament, pentru a stabili care a fost arma folosită în crimă. Deși o parte dintre probe ar fi putut fi afectate de incendiu, surse din anchetă au arătat că foarte puține urme au fost compromise.

Anchetatorii iau în calcul și alte motive care ar fi putut sta în spatele agresiunii, nu doar cele de natură financiară. Deși prima pistă a fost aceea a unui jaf, cercetările au fost extinse, iar apropiații medicului au fost eliminați treptat din cercul de suspecți. Deși anchetatorii susțin că femeia mergea frecvent în apartamentul medicului, foarte puțini vecini au spus că o recunosc sau că au văzut-o în mod constant în zonă.

„N-am mai văzut-o pe aici”. „Niciodată nu l-am văzut pe dânsul cu vreo femeie! Şi mai în vârstă… ştiu eu ce făcea pe acolo?”, spun vecinii.

Ancheta arată că medicul primea rar vizite, deși cei care l-au cunoscut spun că era un om sociabil și liniștit.

Cristian Staicu avea 72 de ani și era cunoscut în sistemul medical. A lucrat la Spitalul Gomoiu, iar în ultimii 20 de ani a făcut parte din echipa Spitalului Lahovari. Cu doar trei zile înainte de tragedie, își încheiase ultima gardă și își luase rămas-bun de la colegi.

„Am făcut zeci de gărzi împreună, dacă nu sute. Este foarte impresionant ce s-a întâmplat, nu ne explicăm nimic, nu a avut niciodată conflicte cu nimeni. Era un om foarte liniştit, foarte paşnic. A spus că nu o să mai facă de gardă în aprilie”, a declarat Monica Pop, şef Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice.

Dosarul a fost deschis la începutul lunii aprilie, după descoperirea trupului neînsuflețit al medicului în locuința sa incendiată. Audierile și expertizele sunt considerate decisive pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs crima.

Polițiștii de la Serviciul Omoruri și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București încearcă acum să stabilească toate detaliile legate de conflict, de succesiunea faptelor și de eventualul rol al suspectei în incendierea apartamentului. Investigația este în curs, iar autoritățile urmează să decidă următorii pași procesuali în acest caz.