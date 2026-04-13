Un tânăr sportiv din Ghana, ucis după ce autobuzul echipei sale a fost atacat într-o ambuscadă

Dominic Frimpong, atacant al clubului Berekum Chelsea din Premier League, a murit la 20 de ani, după ce autobuzul echipei sale a fost atacat. „Dominic era un tânăr talent promiţător a cărui dăruire şi pasiune pentru joc întruchipau spiritul ligii noastre”, a transmis Asociaţia de Fotbal din Ghana.

Incidentul a avut loc duminică, când jucătorii de la Berekum Chelsea au fost atacați într-o ambuscadă în timp ce se întorceau de la meciul cu FC Samartex, disputat în etapa a 29-a a Premier League din Ghana.

Potrivit clubului, bărbați mascați, înarmați cu pistoale și puști de asalt, au blocat autobuzul echipei pe un drum din apropierea orașului Ahyiresu, în regiunea Ahafo, la nord de Accra, și i-au obligat pe jucători și pe membrii staffului să coboare.

În timpul atacului, mai mulți jucători au fost răniți, iar Dominic Frimpong a fost împușcat în cap și, deși a fost transportat de urgență la spital, a murit la scurt timp după ce a ajuns. Poliția îi caută atât pe jucătorii și membrii clubului dispăruți în timpul atacului, cât și pe agresorii care au fugit.

GFA a transmis un mesaj după tragedie, exprimându-și regretul pentru pierderea tânărului sportiv.

„Incidentul a șocat întreaga comunitate fotbalistică. GFA își exprimă cele mai sincere condoleanțe familiei defunctului, colegilor săi de echipă, staff-ului tehnic, conducerii și tuturor membrilor clubului Berekum Chelsea în aceste momente extrem de dificile”, a transmis sursa menționată anterior.

Atacantul, împrumutat de la Aduana FC, s-a alăturat echipei Berekum Chelsea în luna ianuarie și a înscris două goluri în 13 meciuri.

