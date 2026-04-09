Cinci jucători din Superliga, propuși la FCSB. Unul dintre ei costă 5 milioane de euro

Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, a avansat o serie de propuneri de transfer adresate finanțatorului Gigi Becali, care vizează consolidarea lotului de la FCSB pentru sezonul următor.

Potrivit acestuia, echipa ar avea nevoie de o refacere semnificativă a compartimentului defensiv, pe fondul rezultatelor considerate sub așteptări din actuala stagiune. În acest sens, Dragomir a nominalizat cinci jucători din Superligă, considerați capabili să aducă un plus de consistență.

Printre fotbaliștii pe care i-a menționat se află trei jucători de la liderul campionatului U Cluj, unul de la FC Argeș și un jucător de la rivala Dinamo București. Lista include nume precum Andrei Coubiș, Oucasse Mendy și Jug Stanojev de la U Cluj, Mario Tudose de la FC Argeș și Raul Opruț de la Dinamo.

În cazul lui Oucasse Mendy, Dragomir a indicat o evaluare de piață semnificativă, menționând un nivel de aproximativ patru-cinci milioane de euro.

„FCSB trebuie să dea afară toată apărarea și adusă una nouă! I-aș lua pe Coubiș și pe Mendy (n.r. ambii sunt la U Cluj). M-aș duce la Argeș și l-aș lua pe fundașul central, Tudose. Coubiș-Tudose fundași centrali, fundaș dreapta Stanojev, iar fundaș stânga nu am.

(n.r. Kevin Ciubotaru?) Stai să îl vedem cum e când ajunge la FCSB. De la Rapid nu poți lua nimic, că nu dă drumul Șucu. Pe ăsta de la Dinamo l-aș lua stânga, pe Opruț. Dacă am apărarea asta și la echipa națională defilez. (n.r. Dacă Gigi îi face ofertă lui Mendy, cât cere U Cluj?) Patru-cinci milioane”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.

Jucătorii menționați au evoluat în actualul sezon în mai multe partide pentru echipele lor, iar unii dintre ei au avut contribuții ofensive notabile, în special în cazul fotbaliștilor de la U Cluj.

Andrei Coubiș a fost deja remarcat prin evoluțiile sale, inclusiv printr-o convocare la echipa națională, în timp ce ceilalți jucători au acumulat minute consistente în campionat.

Jucătorii propuși de Dumitru Dragomir au, potrivit transfermarkt.de, cote de piață cuprinse între 500.000 și 1.700.000 de euro.