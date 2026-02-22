Rapid - Dinamo, 2-1. Gâlcă a vorbit despre eficiență, Kopic a admis meritele alb-vișiniilor

Rapid s-a impus cu 2-1 în derby-ul cu Dinamo. La finalul partidei, Constantin Gâlcă, antrenorul alb-vișiniilor, a vorbit despre eficiență și integrarea noilor jucători, iar Zeljko Kopic, tehnicianul “câinilor”, a amintit de posesia de peste 70% avută de echipa sa și a recunoscut meritele adversarilor.

Rapid a câștigat cu 2-1 partida cu Dinamo, într-un meci în care formația oaspete a controlat mingea în mare parte din timp. La final, ambii antrenori au vorbit despre modul în care s-a decis derby-ul.

Dinamo a încheiat meciul cu o posesie de peste 70%, însă Rapid a fost echipa care a valorificat ocaziile create și și-a adjudecat cele trei puncte. Andrei Borza (30) şi Daniel Paraschiv (34), la primul său gol în tricoul Rapidului, au punctat pentru gazde, în timp ce pentru Dinamo a redus din handicap Raul Opruţ (90+6).

Antrenorul Rapidului, Constantin Gâlcă, a afirmat că succesul era așteptat ținând cont că echipa sa a intrat în meci după trei partide la rând fără victorie în toate competițiile.

„Era timpul ca noi să câştigăm. Dinamo e o echipă bună, ştiam că o să lase spaţii. De aceea le-am închis centrul, apoi am putut să îi surprindem. Aşa am avut realizări. E important să şi marchezi. Pentru că şi cu Farul am avut ocazii, dar nu am reuşit să înscriem”, a declarat tehnicianul, făcând referire la meciul precedent cu Farul, pierdut de Rapid, scor 1-3.

Gâlcă a vorbit și despre integrarea jucătorilor veniți recent și despre impactul lor în joc. Antrenorul a salutat evoluțiile lui Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv, decisivi în derby-ul de sâmbătă seară.

„Pentru noi e important ca jucătorii care au venit să fie prezenţi în joc, să îşi intre în ritm. Iar în cazul lui Daniel Paraschiv era important să marcheze. Avea nevoie de acest gol. Îmi pare bine şi că Moruţan a avut multe realizări la mijloc. Mă bucur că am câştigat. Mă bucur că Borza a reuşit să marcheze, e un semn bun pentru noi”, a spus antrenorul.

Tehnicianul a precizat că își dorește un joc bazat pe control și posesie, însă a subliniat că rezultatul rămâne esențial.

„Şi eu mi-aş dori ca echipa mea să aibă posesia şi să controleze jocul, dar până la urmă contează mult rezultatul şi eficienţa pe care o ai în joc”, a explicat Gâlcă.

Zeljko Kopic recunoaște că există o frustrare la echipă, după Rapid – Dinamo 2-1

De partea cealaltă, antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a recunoscut că adversarii au profitat de ocaziile avute, deși echipa sa a dominat partida teritorial.

„Cea mai mare parte a meciului am încercat, am schimbat profilul jucătorilor pe diferite poziţii. Rapid a jucat foarte defensiv, ştiam că vor juca pe tranziţii. Au marcat din ocaziile lor, noi nu. Există o frustrare pentru că am simţit că suntem buni, că suntem încrezători. Dar din nou, când primeşti gol... În toate meciurile din ultima perioadă suntem acolo cu peste 70% posesie a mingii. Jucăm împotriva adversarului jos, nu ştiu de câte ori a intrat Rapid în jumătatea noastră. Dar din nou, pierzi meciul şi asta nu e ceva ce s-a întâmplat prima dată împotriva acestei echipe. Dar ei merită, într-un fel, să ia aceste trei puncte”, a declarat Kopic.

Antrenorul croat a fost întrebat și despre golul înscris de Alberto Soro în minutul 14 și anulat pentru fault asupra lui Paraschiv. Tehnicianul a evitat comentariile pe tema arbitrajului.

„Ştiţi că eu nu vorbesc, nu contează. Arbitrii vor lua întotdeauna decizii bune, decizii proaste. Nici n-am verificat, a dat fault, a fost o acţiune foarte bună pentru noi după aia, a fost frumoasă. Dar dacă decizia a fost fault, e fault. Trebuie să respect asta, nicio problemă”, a spus el.

Kopic a adăugat că nu are reproșuri în privința atitudinii jucătorilor săi.

„Echipa a încercat să îşi facă jocul, să domine, să creeze ocazii, să apere tranziţiile şi nu am nicio plângere despre vreun jucător în privinţa determinării”, a mai afirmat antrenorul dinamovist.