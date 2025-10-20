Ce s-a întâmplat la finalul meciului Dinamo - Rapid între Kopic și Dobre

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a analizat înfrângerea cu Rapid, scor 0-2, explicând că lipsa de eficiență în fața porții a făcut diferența. Croatul s-a declarat dezamăgit de rezultat, dar a lăudat atitudinea jucătorilor săi.

Zeljko Kopic, tehnicianul lui Dinamo, a tras concluziile după eșecul cu Rapid, scor 0-2, în derby-ul etapei. „Câinii roșii” au avut 20 de șuturi, dintre care 6 pe poartă, însă nu au reușit să-l învingă pe portarul Aioani.

Croatul a remarcat efortul echipei, dar și lipsa de eficiență care i-a privat pe dinamoviști de un rezultat pozitiv:

Tehnicianul dinamovist a subliniat că echipa sa a avut inițiativa, dar nu a reușit să finalizeze:

„Au jucat bine, au făcut ce fac tot sezonul. Ei au înscris, noi nu. Asta este. Suntem toți dezamăgiți. Nu mă pot plânge, echipa a încercat, a alergat, s-a luptat. Dar sezonul este lung, avem timp să îmbunătățim lucrurile.”

Zeljko Kopic a explicat și ce a cerut de pe margine, observând că dinamoviștii au construit prea lent în multe momente:

„Le-am cerut să joace mai rapid, să-i destabilizăm. Când joci lent, e mai ușor pentru adversar să se apere și să profite de greșelile tale. Nu pot vorbi despre greșeli individuale. Când câștigăm, câștigăm ca echipă. La fel și când pierdem.”

În privința mijlocașului Eddy Gnahoré, antrenorul l-a apărat, recunoscând totuși că forma sa a fluctuat în ultimele etape:

„Eddy este foarte important pentru noi. Când e în cea mai bună formă, ne e mai ușor să dominăm. Ca orice jucător, poate avea fluctuații, dar are o atitudine bună și e un tip cu personalitate. Sper ca la următorul meci să fie din nou la nivelul său maxim.”

La conferința de presă de după meci, Kopic a fost întrebat și despre incidentul dintre Alexandru Dobre (Rapid) și jucătorii lui Dinamo, în contextul tensiunilor recente dintre cele două cluburi.

„Dobre a venit la mine și ne-a prezentat scuze pentru ceea ce a spus. Am respect pentru el și cred că și el ne respectă. Ce e pe teren rămâne pe teren”, a declarat Kopic.

În minutul 35 al partidei, atacantul rapidist Elvir Koljic a reușit o respingere spectaculoasă de pe linia porții proprii, blocând o minge ce părea destinată golului. Kopic a recunoscut că momentul a fost unul decisiv în economia partidei:

„Nu am văzut niciodată așa ceva. A fost o reacție incredibilă. Astfel de lucruri fac diferența într-un derby.”

Întrebat care echipă i se pare cea mai solidă dintre Rapid, FCSB și Universitatea Craiova, antrenorul lui Dinamo a oferit o analiză echilibrată: