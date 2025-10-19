Dinamo - Rapid, ora 20.30. Derby pe „Arena Națională”, între două echipe care se gândesc la titlu

Dinamo și Rapid se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în derby-ul etapei a 13-a a campionatului intern. Pe „Arena Națională” se vor afla față în față două formații care sunt în vârful clasamentului și se gândesc la câștigarea titlului.

Echipa din Ștefan cel Mare este pe locul al 4-lea cu un total de 23 de puncte, giuleștenii au 25 de puncte și sunt pe 3. FC Botoașni e lideră cu 28 de puncte, pe doi se poziționează Universitatea Craiova cu 27 de puncte.

„Ambele echipe se descurcă bine, ambele merită sprijin. Mă aștept la un meci bun, ca echipa mea să facă tot ce trebuie corect. Trebuie să fim mai buni decât ei pentru a câștiga meciul. Simt sprijinul fanilor în permanență, suntem mulțumiți de perioada pe care o traversăm, fanii simt asta și, cu siguranță, ne vor susține total la meci.

Musi se simte mai bine, vom vedea. A trecut puțin timp de la accidentare. Vom vedea dacă va fi apt pentru acest meci, dacă nu, va fi disponibil pentru următorul.

Este un derby, sunt mereu emoții speciale, așteptări. Sunt 3 puncte în joc, mai sunt multe meciuri până la finalul sezonului regulat. Fiecare meci este dificil. Nu vrem să vorbim despre alte echipe sau alte rezultate, nu ne concentrăm pe poziția din clasament, important este că suntem o echipă de play-off”, a spus antrenorul dinamovist, Zeljko Kopic.

Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Perica, Karamoko Rezerve: Roșca, M. Toader, Musi, Mărginean, Milanov, Pop, Bordușanu, Soro, Kyriakou, L. Bărbulescu, Tabuncic Absenți: Mazilu (în urmă cu pregătirea), Licsandru, Ikoko (incerți) Antrenor Zeljko Kopic

Rapid (4-2-3-1): Aioani - Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Braun - K. Keita, C. Vulturar - Al. Dobre, Christensen, Petrila - Koljic Rezerve: Stolz, Onea, Bolgado, Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, C. Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Absenți: Borza, D. Ciobotariu, Ignat, Drilon Hazrollaj, Burmaz, Diogo Mendes (accidentați) Antrenor: Costel Gâlcă

Stadion Arena Națională Arbitru Marian Barbu (Făgăraș). Asistenți Marius Marica (Bistrița), George Neacșu (Cîmpulung Muscel) Arbitru VAR Cătălin Popa (Pitești). Asistent VAR Sebastian Gheorghe (Suceava)