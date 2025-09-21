Duelul românilor din Primera Division s-a încheiat nedecis. Rayo Vallecano - Celta Vigo, scor 1-1
- Nicolae Comănescu
- 21 septembrie 2025, 18:48
Rayo Vallecano și Celta Vigo au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida jucată, duminică, în etapa a 5-a din Primera Division. Oaspeții au deschis scorul prin Borja Iglesias în minutul 49, gazdele au egalat datorită lui Jorge de Frutos (65).
Echipele la care evoluează Andrei Rațiu și Ionuț Radu au încheiat la egalitate, scor 1-1
La Rayo, Andrei Rațiu a fost titular și integralist. La fel ca și Ionuț Radu, care a apărat poarta oaspeților. Vallecano e pe locul 14, Celta pe 15, ambele formații au câte 5 puncte.
Altfel, marele derby al Franței, între echipele Olympique Marseille şi Paris Saint-Germain, care trebuia să se dispute duminică seara pe Stade Velodrome, a fost amânat din cauza ameninţării ploii.
Ploaia a amânat marea confruntare din Franța: Lyon - Marseille
Partida a fost reprogramată și se va disputa luni seara, de la ora locală 20:00 (21:00, ora României), a anunţat Liga profesionistă de fotbal din Franţa.
Cei de la LFP a preferat să programeze meciul luni, decât să-l amâne până în decembrie, aceasta fiind cealaltă opţiune luată în considerare.
Roma a învins-o pe Lazio, mare rivală, în derby-ul etapei din Serie A
În Italia, în derby-ul capitalei, Lazio a fost învinsă pe teren propriu de AS Roma, scor 0-1, în etapa a 4-a din Serie A. Golul a fost reușit de Lorenzo Pellegrini (38). Tot azi, Cremonese și Parma au încheiat nedecis, scor 0-0, iar Atalanta s-a impus la AC Torino, scor 3-0. Au marcat: Nikola Krstovici (30 și 38), Sulemana (34).
În Anglia, Sunderland și Aston Villa au terminat la egalitate, scor 1-1 (Wilson Isidor - 75 / Matty Cash - 67). Fără goluri s-a încheiat partida dintre Bournemouth și Newcastle.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.