Duelul românilor din Primera Division s-a încheiat nedecis. Rayo Vallecano - Celta Vigo, scor 1-1

Rayo Vallecano și Celta Vigo au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida jucată, duminică, în etapa a 5-a din Primera Division. Oaspeții au deschis scorul prin Borja Iglesias în minutul 49, gazdele au egalat datorită lui Jorge de Frutos (65).

La Rayo, Andrei Rațiu a fost titular și integralist. La fel ca și Ionuț Radu, care a apărat poarta oaspeților. Vallecano e pe locul 14, Celta pe 15, ambele formații au câte 5 puncte.

Altfel, marele derby al Franței, între echipele Olympique Marseille şi Paris Saint-Germain, care trebuia să se dispute duminică seara pe Stade Velodrome, a fost amânat din cauza ameninţării ploii.

Partida a fost reprogramată și se va disputa luni seara, de la ora locală 20:00 (21:00, ora României), a anunţat Liga profesionistă de fotbal din Franţa.

Cei de la LFP a preferat să programeze meciul luni, decât să-l amâne până în decembrie, aceasta fiind cealaltă opţiune luată în considerare.

În Italia, în derby-ul capitalei, Lazio a fost învinsă pe teren propriu de AS Roma, scor 0-1, în etapa a 4-a din Serie A. Golul a fost reușit de Lorenzo Pellegrini (38). Tot azi, Cremonese și Parma au încheiat nedecis, scor 0-0, iar Atalanta s-a impus la AC Torino, scor 3-0. Au marcat: Nikola Krstovici (30 și 38), Sulemana (34).

În Anglia, Sunderland și Aston Villa au terminat la egalitate, scor 1-1 (Wilson Isidor - 75 / Matty Cash - 67). Fără goluri s-a încheiat partida dintre Bournemouth și Newcastle.