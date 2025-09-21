Sport

Duelul românilor din Primera Division s-a încheiat nedecis. Rayo Vallecano - Celta Vigo, scor 1-1

Comentează știrea
Duelul românilor din Primera Division s-a încheiat nedecis. Rayo Vallecano - Celta Vigo, scor 1-1sursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

Rayo Vallecano și Celta Vigo au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida jucată, duminică, în etapa a 5-a din Primera Division. Oaspeții au deschis scorul prin Borja Iglesias în minutul 49, gazdele au egalat datorită lui Jorge de Frutos (65).

Echipele la care evoluează Andrei Rațiu și Ionuț Radu au încheiat la egalitate, scor 1-1

La Rayo, Andrei Rațiu a fost titular și integralist. La fel ca și Ionuț Radu, care a apărat poarta oaspeților. Vallecano e pe locul 14, Celta pe 15, ambele formații au câte 5 puncte.

Altfel, marele derby al Franței, între echipele Olympique Marseille şi Paris Saint-Germain, care trebuia să se dispute duminică seara pe Stade Velodrome, a fost amânat din cauza ameninţării ploii.

Ploaia a amânat marea confruntare din Franța: Lyon - Marseille

Partida a fost reprogramată și se va disputa luni seara, de la ora locală 20:00 (21:00, ora României), a anunţat Liga profesionistă de fotbal din Franţa.

Românii sunt sceptici. Un nou sondaj dezvăluie starea electoratului
Românii sunt sceptici. Un nou sondaj dezvăluie starea electoratului
Un fruct exotic puțin cunoscut în România, cheia în lupta cu cancerul
Un fruct exotic puțin cunoscut în România, cheia în lupta cu cancerul

Cei de la LFP a preferat să programeze meciul luni, decât să-l amâne până în decembrie, aceasta fiind cealaltă opţiune luată în considerare.

Roma a învins-o pe Lazio, mare rivală, în derby-ul etapei din Serie A

În Italia, în derby-ul capitalei, Lazio a fost învinsă pe teren propriu de AS Roma, scor 0-1, în etapa a 4-a din Serie A. Golul a fost reușit de Lorenzo Pellegrini (38). Tot azi, Cremonese și Parma au încheiat nedecis, scor 0-0, iar Atalanta s-a impus la AC Torino, scor 3-0. Au marcat: Nikola Krstovici (30 și 38), Sulemana (34).

În Anglia, Sunderland și Aston Villa au terminat la egalitate, scor 1-1 (Wilson Isidor - 75 / Matty Cash - 67). Fără goluri s-a încheiat partida dintre Bournemouth și Newcastle.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:46 - Ianis Hagi, debut în forță, ca titular pentru Alanyaspor. Dennis Man, o nouă dezamăgire la PSV
19:36 - Ordin de protecție împotriva lui Ahmed Marin. Autoritățile acționează rapid
19:28 - Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, 1-0. Gazdele sunt pe loc de play-off. Oaspeții, la retrogradare
19:17 - Duș rapid, risc crescut. Lentilele de contact devin periculoase în apă
19:08 - Trotinetele electrice fac o nouă victimă. Adolescentul de 13 ani din Sibiu a murit
18:58 - Salariu impresionant pentru bugetari. Primarul interimar vorbește despre realitate

HAI România!

Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Dragonul și Podul (parabolă)
Dragonul și Podul (parabolă)
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România

Proiecte speciale