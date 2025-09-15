Românii titulari în rușinea cu Cipru, evoluții palide la echipele de club. Oglinda unei naționale mediocre

Românii care au făcut parte din lotul echipei naționale la meciurile cu Canada (scor 0-3) și Cipru (2-2) au revenit la echipele de club. O simplă privire asupra titularilor din partida cu ciprioții arată de ce naționala lui Mircea Lucescu arată rău. Majoritatea fotbaliștilor au avut programate partide, sâmbătă și duminică. Niciunul dintre ei nu a impresionat cu nimic, la cluburi modeste.

Portarul Horațiu Moldovan va fi, foarte probabil, rezervă în meciul pe care echipa sa, Oviedo, o va disputa azi, pe teren propriu, cu Valencia. El nu a debutat încă pentru nou-promovata din Primera Division, la care este împrumutat de Atletico Madrid. Pentru care, de asemenea, nu a jucat în campionat.

Nicușor Bancu a fost titular pentru Universitatea Craiova, în meciul pe care oltenii l-au câștigat pe teren propriu cu Farul, scor 2-0. A fost integralist. „Alb-albaștrii” sunt lideri în campionat.

Andrei Burcă a avut pauză la Yunnan Yukun, echipa sa nu a jucat în weekend. O echipă modestă din China, aflată pe locul 9 în campionat după 24 de etape.

Virgil Ghiță a fost titular la Hannover, echipă de liga a doua germană, învinsă sâmbătă, acasă, de Hertha, scor 0-3. A fost integralist. Echipa lui Ghiță e lideră după 5 etape.

Andrei Rațiu a fost titular și integralist pentru Rayo Vallecano, echipa sa a fost învinsă, duminică, în deplasare, de Osasuna, scor 0-2.

Marius Marin nu a jucat pentru echipa sa, Pisa, în partida pierdută pe teren propriu, cu Udinese, scor 0-1.

Alexandru Dobre a fost titular la Rapid, în egalul de la Universitatea Cluj, scor 0-0. Internaționalul român a rămas la vestiare la pauză.

Genoa, echipa la care este legitimat Nicolae Stanciu va juca în această seară în Seria A, pe terenul celor de la Como.

Răzvan Marin a fost titular la AEK Atena, în victoria obținută, ieri, în deplasare, cu Levadiakos, scor 1-0. Mijlocașul român a fost schimbat în minutul 63.

Dennis Man nu a mai prins echipa celor de la PSV Eindhoven în succesul de la NEC Nijmegen, scor 5-3. Atacantul a dezamăgit în primele partide în care a fost titular și a ajuns rezervă.

Denis Drăguș a jucat pe tot parcursul meciului pe care echipa sa, Eyupspor l-a pierdut, sâmbătă, acasă, cu Galatasaray, scor 0-2, dar fărăă realizări.