Românii titulari în rușinea cu Cipru, evoluții palide la echipele de club. Oglinda unei naționale mediocre

Românii titulari în rușinea cu Cipru, evoluții palide la echipele de club. Oglinda unei naționale mediocre
Românii care au făcut parte din lotul echipei naționale la meciurile cu Canada (scor 0-3) și Cipru (2-2) au revenit la echipele de club. O simplă privire asupra titularilor din partida cu ciprioții arată de ce naționala lui Mircea Lucescu arată rău. Majoritatea fotbaliștilor au avut programate partide, sâmbătă și duminică. Niciunul dintre ei nu a impresionat cu nimic, la cluburi modeste.

Românii fac figurație pe la echipe modeste

Dennis Man, legitimat la o echipă importantă a Olandei, PSV Eindhoven, a rămas pe bancă și pare să fi pierdut deja încredere antrenorului Peter Bosz.

Andrei Rațiu

Andrei Rațiu. Sursa foto: Facebook

Portarul Horațiu Moldovan va fi, foarte probabil, rezervă în  meciul pe care echipa sa, Oviedo, o va disputa azi, pe teren propriu, cu Valencia. El nu a debutat încă pentru nou-promovata din Primera Division, la care este împrumutat de Atletico Madrid. Pentru care, de asemenea, nu a jucat în campionat.

Înfrângere categorică pentru formația lui Virgil Ghiță

Nicușor Bancu a fost titular pentru Universitatea Craiova, în meciul pe care oltenii l-au câștigat pe teren propriu cu Farul, scor 2-0. A fost integralist. „Alb-albaștrii” sunt lideri în campionat.

Emil Săndoi, campion cu Universitatea Craiova în 1991: Echipa de azi e marea favorită la titlu
Emil Săndoi, campion cu Universitatea Craiova în 1991: Echipa de azi e marea favorită la titlu
Fiul lui Ilie Dumitrescu, noi probleme cu legea. E căutat de poliție
Fiul lui Ilie Dumitrescu, noi probleme cu legea. E căutat de poliție

Andrei Burcă a avut pauză la Yunnan Yukun, echipa sa nu a jucat în weekend. O echipă modestă din China, aflată pe locul 9 în campionat după 24 de etape.

Virgil Ghiță a fost titular la Hannover, echipă de liga a doua germană, învinsă sâmbătă, acasă, de Hertha, scor 0-3. A fost integralist. Echipa lui Ghiță e lideră după 5 etape.

Andrei Rațiu a fost titular și integralist pentru Rayo Vallecano, echipa sa a fost învinsă, duminică, în deplasare, de Osasuna, scor 0-2.

Marius Marin nu a jucat pentru echipa sa, Pisa, în partida pierdută pe teren propriu, cu Udinese, scor 0-1.

Denis Drăguș, fără realizări

Alexandru Dobre a fost titular la Rapid, în egalul de la Universitatea Cluj, scor 0-0. Internaționalul român a rămas la vestiare la pauză.

Genoa, echipa la care este legitimat Nicolae Stanciu va juca în această seară în Seria A, pe terenul celor de la Como.

Răzvan Marin a fost titular la AEK Atena, în victoria obținută, ieri, în deplasare, cu Levadiakos, scor 1-0. Mijlocașul român a fost schimbat în minutul 63.

Dennis Man

Dennis Man. Sursa foto: Instagram/ Dennis Man

Dennis Man nu a mai prins echipa celor de la PSV Eindhoven în succesul de la NEC Nijmegen, scor 5-3. Atacantul a dezamăgit în primele partide în care a fost titular și a ajuns rezervă.

Denis Drăguș a jucat pe tot parcursul meciului pe care echipa sa, Eyupspor l-a pierdut, sâmbătă, acasă, cu Galatasaray, scor 0-2, dar fărăă realizări.

