Superliga. U Cluj - Rapid, ora 21.00. Giuleștenii pot să devină liderii campionatului

Superliga. U Cluj și Rapid se întâlnesc, azi, de la ora 21.00, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1, în etapa a 9-a a campionatului intern. Confruntarea, prima a rundei, aduce față în față echipa de pe locul 8, gazdele, cu 12 puncte, și gruparea de pe locul secund, oaspeții, cu 18 puncte.

Lidera ierarhiei este Universitatea Craiova, care a acumulat 20 de puncte. Așa că rapidiștii pot să devină lideri, în cazul unui succes pe terenul oamenilor lui Ioan Ovidiu Sabău.

În acest sezon, doar primele două clasate din Superliga nu au fost învinse.

U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas - Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu - Codrea, Simion - Bic, D. Nistor, Lukic - A. Trică Rezerve: I. Chirilă, Lefter, Gheorghiță, Postolachi, Drammeh, Capradossi, Bota, Fabry, Artean, Macalou, Murgia Absenți: El Sawy (indisponibil), Van der Werff (nerefăcut) Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Rapid: Aioani - Braun, Pașcanu, Kramer, Bădescu - Hromada, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic Rezerve: Stolz, Baroan, Vulturar, Micovschi, Jambor, Gojkovic, Grameni, G. Gheorghe, R. Pop Absenți: Cr. Manea, Ciobotariu, Borza Burmaz, Hazrollaj, Ignat, Mendez, Onea (accidentați), Bolgado (suspendat) Antrenor Costel Gâlcă

Stadion Cluj Arena Arbitru Florin Andrei (Tg. Mureș). Asistenți Sebastian Gheorghe (Suceava), Alexandru Vodă (Alba Iulia) Arbitru VAR Sorin Costreie (Voluntari). Asistent VAR Adrian Vornicu (Iași).

„Rapid este o echipă care are încredere, are rezultate destul de bune. Este o echipă bună de contraatac, care face un pressing avansat. Trebuie să îi facem să alerge fără minge, să fim inspirați în preajma careului, să avem mai multă personalitate și trebuie să obținem cele 3 puncte”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul clujenilor.