Superliga. U Cluj - Rapid, ora 21.00. Giuleștenii pot să devină liderii campionatului

Superliga. U Cluj - Rapid, ora 21.00. Giuleștenii pot să devină liderii campionatului
Superliga. U Cluj și Rapid se întâlnesc, azi, de la ora 21.00, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1, în etapa a 9-a a campionatului intern. Confruntarea, prima a rundei, aduce față în față echipa de pe locul 8, gazdele, cu 12 puncte, și gruparea de pe locul secund, oaspeții, cu 18 puncte.

Rapid poate să urce pe prima poziție a clasamentului, dacă învinge la U Cluj

Lidera ierarhiei este Universitatea Craiova, care a acumulat 20 de puncte. Așa că rapidiștii pot să devină lideri, în cazul unui succes pe terenul oamenilor lui Ioan Ovidiu Sabău.

În acest sezon, doar primele două clasate din Superliga nu au fost învinse.

Ioan Ovidiu Sabău, antrenor

Ioan Ovidiu Sabău. Sursa Foto: Arhiva EVZ

U Cluj - Rapid, echipe probabile

U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas - Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu - Codrea, Simion - Bic, D. Nistor, Lukic - A. Trică Rezerve: I. Chirilă, Lefter, Gheorghiță, Postolachi, Drammeh, Capradossi, Bota, Fabry, Artean, Macalou, Murgia Absenți: El Sawy (indisponibil), Van der Werff (nerefăcut) Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

„Rusia ar putea doboarî un avion în spațiul NATO”. Jocul periculos al lui Putin
Acuzat de trădare, Djokovic și-a luat băiatul și a părăsit Serbia

Rapid: Aioani - Braun, Pașcanu, Kramer, Bădescu - Hromada, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic Rezerve: Stolz, Baroan, Vulturar, Micovschi, Jambor, Gojkovic, Grameni, G. Gheorghe, R. Pop Absenți: Cr. Manea, Ciobotariu, Borza Burmaz, Hazrollaj, Ignat, Mendez, Onea (accidentați), Bolgado (suspendat) Antrenor Costel Gâlcă

Stadion Cluj Arena Arbitru Florin Andrei (Tg. Mureș). Asistenți Sebastian Gheorghe (Suceava), Alexandru Vodă (Alba Iulia) Arbitru VAR Sorin Costreie (Voluntari). Asistent VAR Adrian Vornicu (Iași).

Sabău a remarcat punctul forte al giuleștenilor

„Rapid este o echipă care are încredere, are rezultate destul de bune. Este o echipă bună de contraatac, care face un pressing avansat. Trebuie să îi facem să alerge fără minge, să fim inspirați în preajma careului, să avem mai multă personalitate și trebuie să obținem cele 3 puncte”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul clujenilor.

 

Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți

