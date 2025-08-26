Sport Campionii de la U BT Cluj-Napoca vor juca în liga regională destinată echipelor ex-iugoslave







Clujul trece la alt nivel la baschet. Campionii de la U BT Cluj-Napoca vor evolua, începând cu sezonul viitor, în Liga ABA. După ce au cumpărat un wild card de la Partizan Belgrad.

Liga ABA este o competiție mai puternică decât Liga Națională de Baschet Masculin. Este o ligă regională care reunește formații din țările ex-iugoslave. Încă de anul trecut campionii de la U BT Cluj-Napoca cocetau ciu acesată idee. Liga ABA este deschisă și echipelor din alte zone, pe lângă cele ex-iugoslave. Aici at fi urmată să joace, de exemplu, și BC Viena și BC Dubai.

Campionilor naționali le va fi imposibilă la sezonul regulat al Ligii Naționale. Celelalte echipe stau cu ochii pe Federația Română de Baschet pentru a vedea care este soluția la această nouă situație. Soluția de compromis ar fi ca U BT Cluj-Napoca să intre în competiție direct în play off. În postură de ocupantă a primului loc. urmând ca U BT Cluj-Napoca să nu beneficieze însă de avantajul terenului propriu în play off. U BT Cluj -Napoca are urma să joace un meci în plus în deplasare atât în sferturi, cât și în semifinale și în finală.

Criștian Achim, antrenorul CSM Oradea, echipa vicecampioană cu care Cluj-ul e în rivalitate de ani buni, crede că U BT și-a urmărit interesul, dar nu i se pare "corect faptul că echipa din Cluj va veni direct în play off. Dar dacă așa vor decide conducătorii federației, asta este. Liga ABA este o competiție care s-a creat pentru a uni echipele din fosta Iugoslavie. Eu nu știu ca România să fi făcut parte din fosta Iugoslavie. Eu înțeleg raționamentul lor, bravo lor. S-au dus într-o competiție cu un nivel foarte înalt. Dar atunci ar trebui să aleagă", consideră antrenorul "leilor roșii".

Un parcurs de acest fel a avut , în Slovenia, fosta adversară a clujenilor, Cedevita Olimpija. Aceștia au participat atât în BKT EuroCup, cât și în ABA Liga. Clujul va evolua în acest BKT EuroCup. După un parcurs notabil în Europa, unde a reușit să ajungă o dată în sferturile de finală ale Basketball Champions League și de două ori în sferturile de finală ale EuroCup.