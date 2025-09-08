Sport

Mircea Lucescu a remarcat o conspirație la nivel înalt. Nu aș vrea să fim noi cei care avem mereu de suferit

Mircea Lucescu, selecținerul echipei naționale a României, crede că există jocuri de culise pentru calificarea la Campionatul Mondial. „Il Luce” a vorbit azi, într-o conferință de presă, înaintea confruntării cu Cipru, de la Nicosia. Meciul e programat mâine de la ora 21.45 și va fi transmis de Prima TV.

Mircea Lucescu a identificat interese pentru biletele către Campionatul Mondial

Antrenorul a făcut referire la interesele care există în preliminariile ce trimit naționalele la turneul final găzduit anul viitor de SUA, Mexic și Canada.

„Cipru a făcut un meci foarte bun cu Austria. Nu merita să piardă. (n.r. - face referie la eșecul României cu Austria, scor 1-2) A fost un fault grosolan asupra lui Drăguș cu Austria. Aici, cu Cipru, mingea ieșise afară. Mă miră. Adversarii noștri au avut niște avantaje.

Văd că sunt niște probleme. Interesele sunt mari pentru o calificare la Mondial, dar nu aș vrea să fim noi cei care avem mereu de suferit. Nu contest, nu mă plâng, doar constat”, a spus Lucescu.

Marele atu al Ciprului

Referitor la adversarii de mâine, Lucescu a remarcat că au în lot un fotbalist peste medie. „Cipru are un jucător de mare valoare, Kastanos. Va fi un meci în care ei atacă omul, împing, creează o stare de dezechilibru. Ai noștri să nu se relaxeze. Duelurile individuale vor fi decisive. Noi avem o calitate superioară a paselor. Sunt două stiluri diferite, vom vedea ce joc iese. Ei au început tare la București, ceea ce se va întâmpla și mâine”, a mai spus selecționerul primei reprezentative.

„Jucătorii de la FCSB au modul lor de a pregăti meciurile”

„Ei mizează pe jucători din campionatul intern, mai au doar 3-4 de afară. Înseamnă mult, și eu îmi doresc asta, să aducem din campionatul inter jucători la națională. Dar nu doar de mine depinde.

Jucătorii de la FCSB au modul lor de a pregăti meciurile, mă bazez pe ei așa cum mă bazez mereu. Nu pot spune ce formație voi folosi. Dacă îmi dați echipa lor, vă dau și eu echipa noastră. Nu pot să spun cine joacă. Credeți că eu am dormit în toată perioada asta”, a mai afirmat „Il Luce”.

