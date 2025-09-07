Sport Transfer surpriză făcut de Rapid. Dan Șucu a luat un jucător important de la rivală







Rapid a ajuns la un acord cu Alin Fică (24 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj, pentru un transfer în ultimele zile ale perioadei de mercato.

Giuleștenii trebuie să finalizeze negocierile foarte repede, întrucât fereastra de transferuri din Superliga se închide pe 8 septembrie, la ora 23:59.

Surse din cadrul clubului au confirmat pentru GSP că Rapid s-a înțeles deja cu jucătorul, urmând să discute ultimele detalii cu echipa ardeleană.

Conducerea Rapidului, prin Victor Angelescu (acționar minoritar și președinte al clubului) și Costel Gâlcă (antrenorul echipei), a recunoscut public că echipa are nevoie urgentă de întăriri la mijlocul terenului. Obiectivul este clar: completarea lotului pentru lupta la titlu.

Costel Gâlcă a declarat că speră să aducă cel puțin un jucător cu profil diferit față de cei deja aflați în lot:

„E important să aducem jucători, să ne aducă un plus pentru echipă. Sperăm că în ultimele momente să mai vină un jucător, poate doi, nu știm. Dar am spus că ne trebuie echilibru și, mai ales, jucători cu alte caracteristici ca să putem să fim mai buni. Ne dorim un mijlocaș care să aducă un plus de valoare echipei. Și, bineînțeles, un mijlocaș care să ajute echipa cu alt stil de joc, cu alte calități.”

Negocierile dintre Rapid și CFR Cluj sunt în plină desfășurare. Ioan Varga, patronul clubului ardelean, cere între 1,2 și 1,3 milioane de euro pentru transferul mijlocașului.

Transferul este considerat important, în special pentru că Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, l-a propus pe Fică la echipa națională la începutul acestui sezon. Acest lucru a ridicat interesul Rapidului, care vede în el un jucător cu potențial imediat.

Alin Fică evoluează ca mijlocaș inter într-un sistem 4-3-3 la CFR Cluj. În acest sezon, are deja 7 meciuri în Superliga și un assist decisiv. A mai bifat 6 partide în preliminariile Europa League, reușind să înscrie un gol important.

Primul său gol al sezonului a venit chiar în Supercupa României, în duelul cu FCSB, partidă pe care ardelenii au pierdut-o cu 1-2.

Rapidul ocupă în prezent locul 2 în Superliga, iar obiectivul conducerii este să întărească echipa pentru a rămâne în lupta pentru titlu. În momentul de față, giuleștenii se bazează la mijloc pe Hromada, Kader Keida, Christensen, Gojkovic și Cătălin Vulturar.

Cu toate acestea, Costel Gâlcă a insistat că este nevoie de un jucător cu alt profil, capabil să aducă echilibru și să ofere mai multă creativitate la construcție.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a explicat că negocierile pentru Alin Fică sunt avansate, dar timpul scurt pune presiune pe ambele cluburi:

„Am căutat un mijlocaș și am reușit să ne înțelegem cu jucătorul. Mai sunt însă detalii de pus la punct cu CFR Cluj. Ne-am mișcat pe ultima sută de metri pentru că ne dorim să fim pregătiți pentru obiectivele noastre.”

Pentru ca Alin Fică să fie înregistrat oficial, Rapid trebuie să finalizeze negocierile până pe 8 septembrie, ora 23:59, momentul închiderii perioadei de transferuri în Superliga.

Dacă acordul nu este parafat până la termenul limită, giuleștenii vor fi nevoiți să aștepte fereastra de mercato din iarnă, ceea ce ar fi o lovitură pentru planurile echipei de a-și întări lotul.

Dacă transferul se va concretiza, Alin Fică ar putea deveni una dintre piesele centrale ale echipei pregătite de Costel Gâlcă. Clubul speră ca mijlocașul să aducă mai multă mobilitate la construcție și o altă dinamică în zona mediană.