Social Ce pensie primești dacă ai lucrat ca îngrijitor timp de 20 de ani







Mii de românce lucrează ca îngrijitoare în Germania și Austria, iar una dintre cele mai frecvente întrebări este ce pensie vor primi după două decenii de muncă legală.

Analizând sistemele celor două state, diferențele sunt semnificative: metoda de calcul, valoarea punctelor de pensie și nivelul de impozitare fac ca rezultatele finale să fie foarte diferite.

Sistemul german se bazează pe acumularea de puncte de pensie. Pentru un salariu mediu brut anual, de aproximativ 49.000 de euro, se obține un punct de pensie. Valoarea acestuia a fost actualizată în 2025 la 40,79 euro pe lună, reprezentând baza tuturor calculelor.

Pentru o îngrijitoare româncă angajată part-time, cu 24 de ore pe săptămână, câștigul mediu este de aproximativ 60% din salariul mediu german. Astfel, ea acumulează 0,6 puncte pe an, adică 24,5 euro pensie brută pe lună. După 20 de ani de contribuții, pensia ar fi de circa 490 de euro lunar.

Pentru îngrijitoarele care lucrează full-time, cu peste 54 de ore pe săptămână și venituri apropiate de salariul mediu, situația se schimbă radical. Acestea acumulează un punct complet pe an, ceea ce înseamnă 40,8 euro lunar pentru fiecare an de contribuție. După 20 de ani, pensia brută poate ajunge la aproximativ 816 euro pe lună.

De la 1 iulie 2025, pensiile din Germania au crescut cu 3,74%, însă statul reține retroactiv o parte din contribuțiile sociale. Mai mult, 83,5% din pensie este impozitată începând din 2025, doar 16,5% rămân scutite.

Astfel, deși sumele brute pot părea atractive, venitul net real poate fi semnificativ mai mic, mai ales pentru persoanele cu venituri medii și mici.

Austria are un sistem diferit, dar logica este similară: valoarea pensiei depinde de venitul asigurat și de numărul de ani lucrați. Pentru o pensie completă, este nevoie de 45 de ani de contribuții, iar media națională este de aproximativ 1.440 de euro net pe lună.

Pentru îngrijitoarele românce, veniturile sunt, în general, mai mici decât în Germania. O muncă full-time, în regim 24/24, aduce un salariu brut de 1.200 – 1.400 de euro. În consecință, contribuțiile și punctele de pensie sunt mai reduse.

O îngrijitoare part-time , cu 20-25 de ore pe săptămână , acumulează echivalentul a 20-25 de euro pensie pentru fiecare an muncit. După 20 de ani , pensia nu depășește 400-500 de euro lunar .

Pentru ture complete de îngrijire la domiciliu, contribuțiile permit acumularea a 35-40 de euro pe an, ceea ce ridică pensia finală după 20 de ani la 700-800 de euro pe lună.

Un avantaj important al sistemului austriac este mecanismul pensiei minime garantate. În prezent, aceasta este stabilită la 1.100 de euro net pentru o persoană singură.

Dacă o îngrijitoare româncă are o pensie calculată sub acest prag, statul îi completează suma până la nivelul minim, cu condiția să fi locuit legal în Austria o perioadă îndelungată. Acesta este un beneficiu major pentru româncele care au muncit legal, dar cu venituri reduse.