Politica Florin Manole, ministrul Muncii, la România TV: CASS la pensii este o măsură temporară! A descoperit fraude la indemnizațiile de handicap







Într-un interviu la România TV, ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că o discuție serioasă despre indexări sau majorări de pensii se poate purta abia după rectificarea bugetară. Acum ce prioritatea Guvernului este, acum, reducerea cheltuielilor aparatului public. Manole a vorbit și despre plafonarea CASS pentru pensii, controalele pe indemnizațiile de handicap și încurajarea plății pensiilor pe card. La Ministerul Muncii sunt luate în calcul toate opțiunile, susține acesta în declarațiile făcute aseară.

În privința CASS, ministrul a propus un plafon la 4.000 lei (peste care să se aplice CASS), măsură gândită să protejeze românii cu venituri mici. Ea nu a fost acceptată până acum de premierul Ilie Bolojan.

Răspunzând la întrebarea dacă CASS la pensii este o măsură temporară, Manole a spus: „Cu certitudine, da și data de la care se poate reveni asupra acestei măsuri este finalul anului 2026. Dar cu certitudine această măsură este și trebuie să fie una temporară și nu permanentă pentru că situația cu deficitul bugetar trebuie rezolvată. Trebuie să se atenueze acest deficit încă de anul acesta, cu atât mai mult anul viitor, astfel încât să nu mai să nu mai fie nevoie de această măsură neplăcută și nedreaptă!”

„Fraudele foarte mari sunt în zona indemnizațiilor pentru persoanele cu dizabilități și le-am depistat în urma mai multor controale care au fost desfășurate și sub mandatul ministrului anterior și în ultimele luni am am pus la dispoziție câteva cifre referitoare la controalele din 4 județe și din municipiul București. Cele mai mici procente de nereguli în dosare sunt de peste 20 % , adică procent extrem de mari, niște procente care arată pe de o parte că sistemul este fraudat copios, dar pe de altă parte, există și cazuri de oameni care nu au primit ce meritau.

Aceste disfuncționalități sunt în 2 sensuri: pe de o parte, referitoare la fraude, pe de o parte referitoare la nedreptăți care au fost făcute unora dintre oamenii care aveau toate drepturile să beneficieze de indemnizație și care, din diferite motive, au fost văduviți de o parte sau de integralitatea drepturilor, a spus Florin Manole.

Florin Manole a încercat să lămurească dezbaterea legată de distribuirea pensiilor de către Poșta Română. Acesta spune că „costurile cu distribuirea cash sunt de 10 ori mai mari decât comisioanele bancare pentru plățile pe card.„ Dar pe de altă parte nu vrea să oblige nici un pensionar să primească pensia doar pe cardul bancar: “Dreptul la plată cash rămâne.”

“Vă spuneam că jumătate dintre pensionarii au pensiile pe card, deci cealaltă jumătate trebuie încurajată pe calea mai bună și mai rapidă este fără mari bătăi de cap, din punct de vedere organizatoric, și pentru care este nevoie de o infrastructură. Sunt perfect conștient că nu există un bancomat în orice mică localitate din România, sunt perfect conștient că unii dintre cetățeni nu vor vrea și ei trebuie să aibă și să-și păstreze în continuare acest drept și sunt convins că unii nu se pricep să umble cu cardul. Pentru aceștia, nici o problemă a drepturilor rămâne în vigoare, dar repet cu cât mai mulți pe card, cu atât va fi mai facil cel mai ușor și totuși ne apropiem de 2025 din toate punctele de vedere”, a conchis Florin Manole la România TV.