Rapid a învins Dinamo în derby-ul Capitalei, scor 2-1. Giuleștenii au rămas în lupta pentru titlu

Rapid București a obținut sâmbătă seara, pe teren propriu, o victorie importantă în fața rivalei Dinamo București, scor 2-1, în etapa a 28-a din Superliga. Meciul s-a disputat pe Arena Națională, pe un stadion acoperit de zăpadă.

Prima ocazie notabilă a meciului a venit în minutul 8, când Onea a șutat pe jos, dar portarul Epassy a respins mingea. În minutul 15, Soro a înscris după pasa lui Musi, însă golul a fost anulat de VAR.

Deschiderea scorului a venit în minutul 30, când Borza a punctat pentru Rapid. Ulterior, Daniel Paraschiv a majorat avantajul giuleștenilor cu un gol din lovitură de cap, în minutul 33.

În minutul 47, arbitrul Rareș Vidican a reacționat la o lovitură cu bulgăre de zăpadă primită de portarul Rapidului, Aioani, din tribună. Cei doi căpitani au fost trimiși să discute cu suporterii pentru a calma situația.

După pauză, Rapid a controlat jocul, în timp ce Dinamo a avut o ocazie notabilă prin Karamoko, în minutul 86. În al șaselea minut de prelungire, Opruț a marcat pentru Dinamo, stabilind scorul final 2-1.

Cu această victorie, Rapid București se situează pe locul 2 în clasament, cu 52 de puncte, la o lungime de lider, Universitatea Craiova. Dinamo București ocupă locul 3, tot cu 52 de puncte.

Rapid București: Aioani – Onea, Pașcanu, Bolgado, Borza – Grameni, Vulturar, Moruțan (Hromada 86) – A. Dobre (Kramer 87), Daniel Paraschiv (Koljic 72), Petrila (Talisson 81). Antrenor: Constantin Gâlcă

Dinamo București: Epassy – Sivis (Ikoko 63), K. Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Mărginean (Karamoko 46), Gnahore – Armstrong (Al. Pop 63), Alberto Soro (Cr. Mihai 87), Al. Musi (Mazilu 81). Antrenor: Zeljko Kopic

Cartonașe galbene: A. Dobre 46, Vulturar 63, Koljic 74 / K. Boateng 45+3 Arbitru: Rareș Vidican Asistenți: George Florin Neacșu și Alexandru Cerei VAR: Sebastian Colțescu Asistent VAR: Sebastian Gheorghe