Cum negocia Universitatea Craiova „blaturi” în cea mai glorioasă perioadă. Aurică Beldeanu și Rodion Cămătaru, interceptați de CNSAS: „zece garoafe” sau „două portocale”

Documente ale CNSAS arată interceptările telefonice realizate asupra lui Aurică Beldeanu și Rodion Cămătaru în 1983, în contextul meciurilor suspecte ale echipei Universitatea Craiova din finalul sezonului. GSP.RO prezintă detalii despre negocierile privind rezultatele partidelor și implicarea intermediarilor.

La sfârșitul anului 1982, telefonul de la domiciliul lui Aurică Beldeanu a fost supus monitorizării de către Securitatea Română, care urmărea orice convorbire referitoare la fotbalul intern și la posibile deplasări în străinătate ale jucătorilor. Beldeanu era căsătorit cu Marcela, sora lui Rodion Cămătaru.

La momentul respectiv jucători de bază ai Universității Craiova, cei doi au fost identificați în documente cu numele conspirative „Reșițeanu” (Beldeanu) și „Crînguș” (Cămătaru) sau „Doru”. În altele, Beldeanu e numit tot „Doru”.

Interceptările au vizat în special discuțiile despre ultimele etape ale sezonului 1982–1983, când Universitatea Craiova concura pentru titlu cu Dinamo București, dar se afla și în semifinalele Cupei UEFA, după meciurile remarcabile cu Benfica Lisabona.

În iunie 1983, stenogramele arată discuții între soția lui Beldeanu și un cetățean din București despre autogoluri și recompense pentru jucători. Se menționează că Ștefănescu a înscris accidental în propria poartă în meciul cu Jiul Petroșani (1-3).

Convorbirea continuă cu discuții despre ofertele internaționale pentru Cămătaru. Cluburi precum Benfica, Anderlecht, IFK Goteborg, AC Milan și Kaiserslautern ar fi trimis telegrame pentru transferuri și contracte pe doi ani. De asemenea, se discută despre cadouri și sume primite de jucători în străinătate.

În aceeași perioadă, soția lui Beldeanu și soția lui Țicleanu schimbă informații despre meciuri suspecte, inclusiv despre implicarea unor jucători din Craiova în rezultatele partidelor cu Jiul și Târgoviște. În stenograme se menționează că Balaci a fost eliminat în timpul jocului, iar gazdele au marcat goluri în minutele finale.

Pentru meciul decisiv cu CS Târgoviște, Securitatea a interceptat mai multe convorbiri între Marcela Beldeanu și un intermediar cunoscut sub numele de „Mărăcine”. Acesta coordona întâlniri cu jucătorii, stabilea locul și ora întâlnirilor și discuta despre cine urma să joace sau să fie rezervă în timpul partidei.

Convorbirile indică folosirea codurilor precum „zece garoafe” sau „două portocale”, referitoare la sume de bani sau recompense pentru jucători. Cămătaru coordona direct cu Beldeanu, Lung, Negrilă și Tilihoi strategia pentru meci, subliniind necesitatea ca totul să fie discret.

Stenogramele arată că întâlnirile cu intermediarii erau planificate chiar în dimineața partidei, iar locurile de întâlnire se schimbau pentru a evita vizibilitatea. În unele convorbiri, Mărăcine îi dădea instrucțiuni lui Cămătaru să nu se implice direct, pentru a proteja jucătorii de eventuale probleme.

Pe 2 iulie 1983, U Craiova pierde cu 2-3 în fața Târgoviștei, în ultima etapă a sezonului. Turcu marchează golul victoriei pentru gazde în minutul 77, Negrilă egalase anterior, iar Greaca ratează un penalty apărat de Lung. Dinamo câștigă în paralel cu FC Constanța (3-0) și se asigură campioană. U Craiova termină pe locul doi, deși câștigase Cupa României după victoria la penalty-uri cu Dinamo, scor 4-2.

Interviurile ulterioare au arătat reacții diferite. În 2012, Ilie Balaci, trecut, între timp, în neființă, a recunoscut că echipa a jucat „la două capete”, pentru ca gazdele să se salveze de la retrogradare. De partea cealaltă, Beldeanu și Cămătaru au declarat, în urma dezvăluirilor recente, că nu își amintesc detaliile convorbirilor și au respins acuzațiile, subliniind că documentele Securității puteau conține erori.