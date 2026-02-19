Sport

Dinamo București, provocare uriașă cu Füchse Berlin în Liga Campionilor. Meciul așteptat de fanii handbalului se joacă în Capitală

Dinamo Bucuresti. Sursa foto: Facebook
Dinamo București, campioana României la handbal masculin, primește joi seară, de la ora 19:45, vizita germanilor de la Füchse Berlin, în Sala Polivalentă din Capitală, într-un meci din grupa A a Ligii Campionilor, reluarea competiției venind după o pauză de peste două luni cauzată de Campionatul European.

Handbal. Dinamo caută revanșa cu liderul grupei A, Füchse Berlin

Echipa României se află pe ultimul loc în grupă, cu doar două puncte obținute în 10 etape și o singură victorie. În schimb, Füchse Berlin conduce clasamentul, cu 18 puncte, și își poate asigura matematic calificarea în sferturile de finală în cazul unei victorii la București.

În partida tur, disputată pe 9 octombrie 2025, berlinezii s-au impus la limită, 32-31, după ce Tobias Grøndahl a marcat o aruncare de la 7 metri în ultima fază. Starul danez Mathias Gidsel a înscris atunci 11 goluri.

Handball

Handball. Sursa foto: Freepik

Jucătorul Anului

Recent încoronat campion european, golgheter și MVP la EHF EURO 2026, Gidsel a fost desemnat din nou Jucătorul Anului de către IHF, devenind primul handbalist din istorie care câștigă trofeul de trei ori consecutiv.

În actuala ediție a Ligii Campionilor, interul dreapta este al doilea marcator, cu 83 de goluri, în timp ce pentru Dinamo, cel mai bun marcator este Branko Vujović, cu 34 de reușite.

Lotul german include și alți jucători de top: Lasse Andersson a devenit campion european, iar Matthes Langhoff și Nils Lichtlein au obținut medalia de argint cu Germania. În campionat, Füchse Berlin vine după victoria clară, 37-32, cu TVB Stuttgart.

Antrenorul portughez al dinamoviștilor, Paulo Pereira, s-a arătat optimist înainte de meci.

„Vom juca împotriva echipei clasate pe primul loc în grupă. Știm cât de dificil va fi, dar țin minte că la Berlin am pierdut la un singur gol, în ultimele secunde. Este încă un meci în care vom lupta pentru a avea o prestație solidă. Dacă respectăm planul de joc, vom avea o șansă să câștigăm”, a spus el.

De asemenea, portarul Ionuț Iancu a explicat că este încrezător în forțele echipei.

„Am încredere că putem face un meci mare. Cum am făcut acolo un meci extraordinar și cred că meritam cel puțin un punct, acum ei vin la noi acasă și sper să plecăm de aici cu victoria”, a afirmat el.

Meciul de handbal Dinamo București - Füchse Berlin, așteptat de fani

Din partea germanilor, antrenorul Nicolej Krickau, și-a încurajat jucătorii.

„Ne așteaptă o mare provocare la București. Trebuie să facem un meci mai bun decât în tur și să ne creăm mai ușor ocazii. Știm că aici este mereu agitație și zgomot, iar Dinamo este mai jos în clasament decât ar merita”, a spus el

În paralel, miercuri seară, FC Barcelona și SC Magdeburg și-au asigurat deja calificarea în sferturile de finală, după primele meciuri din etapa a 11-a a fazei grupelor. Magdeburg a ajuns la 11 victorii din tot atâtea meciuri și la 13 succese consecutive în competiție. Aalborg a urcat pe primul loc în grupa A, devansând pentru un punct pe Füchse Berlin, după victoria în derby-ul cu Kolstad.

