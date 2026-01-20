România - Macedonia de Nord, 23 - 24. Eșec venit în ultima secundă la Europeanul de handbal

Naționala masculină de handbal a României a fost învinsă cu scorul de 23-24, azi, la Campionatul European, de reprezentativa Macedoniei de Nord. Adversarii au marcat golul victoriei în ultima secundă a confruntării.

A fost al treilea eșec pentru „tricolori”, la acest turneu, după cele înregistrate contra Portugaliei, scor 34-40 și Danemarcei, scor 24-39.

România va încheia competiția găzduită de Danemarca, Suedia și Norvegia pe locul al 22-lea din 24 de participante. Și va depăși naționalele din Ucraina și din Muntenegru.

Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost marcate de Ionu Nistor Ioniţă 8, Călin Dedu 4, Alexandru Andrei 2, Sorin Grigore 2, Daniel Stanciuc 2, Andrei Buzle 2, Tudor Botea 1, Ştefan Cumpănici 1, Robert Nagy 1.

Portarul Mihai Popescu (40 ani), la ultimul său meci în naţională, a avut 10 intervenţii (35,71%).

Pentru învingători au înscris Filip Kuzmanovski 9 goluri, Nenad Kosteski 4, Igor Gjorgiev 3, Marko Mitev 3, Ivan Djonov 2, Martin Serafimov 2, Zarko Pesevski 1.

Martin Tomovski a apărat 5 şuturi (27,78%), iar Nikola Mitrevski a avut două intervenţii (20%).

Danemarca şi Portugalia se vor înfrunta în celălalt meci al grupei (21:30).

Danemarca are 4 puncte, fiind urmată de Portugalia, 3 puncte, Macedonia de Nord, 3 puncte, România, 0 puncte. Primele două clasate s-au calificat în grupele principale.

Tricolorii au pierdut primul meci în faţa Portugaliei (34-40), echipă clasată pe patru la Mondialul de anul trecut, iar apoi au cedat în faţa Danemarcei (24-39), campioana olimpică şi mondială.

Aceasta a fost a patra participare a tricolorilor la Campionatul European, după ce în 1994 au încheiat pe 11, iar în 1996 pe 9.

Portari: Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda) Extreme stânga: Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda) Extreme dreapta: Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo) Interi stânga: Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara), Dan Racoțea (Górnik Zabrze) Interi dreapta: Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk), Cristian Ghiță (Potaissa Turda) Coordonatori: Daniel Stanciuc (Dinamo), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare) Pivoți: Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Andras Szasz (Poli Timișoara). Andrei Drăgan, Dan Vasile, Demis Grigoraș, Gabriel Ilie, Liviu Caba și Erik Pop lipsesc din motive medicale