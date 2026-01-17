Seară dificilă pentru FCSB. Charalambous explică înfrângerea cu FC Argeș

FCSB a fost învinsă vineri seara, la Mioveni, de FC Argeș, scor 0-1, într-o partidă disputată în cadrul competiției interne. La finalul întâlnirii, antrenorul formației bucureștene, Elias Charalambous, a oferit o analiză a jocului, explicând contextul rezultatului și principalele momente care au influențat desfășurarea meciului.

Tehnicianul a subliniat că partida a fost una echilibrată, decisă de un detaliu important, respectiv reușita echipei care a marcat prima. Declarațiile sale au fost făcute după încheierea meciului pierdut de FCSB în fața formației FC Argeș.

În analiza sa, Elias Charalambous a explicat că jocul s-a înscris în categoria partidelor în care deschiderea scorului este esențială pentru rezultat.

„A fost o seară proastă pentru noi. A fost genul de meci în care prima echipă care înscrie şi câştigă. A fost un teren dificil, a trebuit să ne schimbăm stilul de joc”, a declarat antrenorul bucureștenilor.

Acesta a precizat că adversarii au profitat de una dintre puținele oportunități create, în timp ce formația sa nu a reușit să concretizeze ocaziile avute.

„Au avut o singură ocazie şi au marcat, noi nu am reuşit. Am pierdut, dar nu renunţă, trebuie să continuăm”, a adăugat Charalambous, făcând referire la desfășurarea partidei.

Meciul s-a disputat pe un teren care a pus probleme ambelor echipe, aspect menționat de antrenorul FCSB. Potrivit acestuia, condițiile de joc au impus ajustări tactice și au influențat ritmul partidei. „A fost un teren dificil, a trebuit să ne schimbăm stilul de joc”, a spus tehnicianul.

Înfrângerea afectează parcursul echipei în clasament, însă Charalambous a transmis că obiectivele nu sunt abandonate. „Când nu câştigi, sigur că se diminuează şansele, dar vom încerca.

Când pierzi asemenea meci, nu poţi să spui că eşti mulţumit”, a explicat acesta, făcând referire la importanța rezultatului în economia sezonului.

Antrenorul FCSB a vorbit și despre nivelul de intensitate arătat de jucătorii săi, menționând că echipa ar fi putut oferi mai mult din acest punct de vedere.

„Poate ar fi trebuit să facem mai mult efort, trebuie să oferim mai multă energie”, a declarat Charalambous, subliniind că astfel de detalii pot face diferența în meciuri echilibrate.

El a revenit asupra ideii că diferența a fost făcută de eficiența adversarilor. „Au avut o ocazie şi au marcat, noi nu am făcut-o”, a concluzionat antrenorul, rezumând desfășurarea jocului.

În cadrul declarațiilor de după meci, Elias Charalambous a făcut referire și la prestația fundașului central Dawa. Tehnicianul a apreciat evoluția acestuia, menționând că a fost una solidă după o perioadă mai lungă.

„După atâtea luni, Dawa a făcut un meci bun. În general, Dawa a avut o prestaţie bună”, a spus antrenorul bucureștenilor.

Partida de la Mioveni s-a încheiat cu scorul de 1-0 pentru FC Argeș, iar FCSB urmează să se concentreze pe următoarele etape din competiție, în încercarea de a reveni la rezultate pozitive.