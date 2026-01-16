Sport

FC Argeș - FCSB, ora 20.00. Meci cu mare miză la revenirea din vacanța de iarnă

FC Argeș - FCSB, ora 20.00. Meci cu mare miză la revenirea din vacanța de iarnă
FC Argeș și FCSB se întâlnesc, azi, de la ora 20.00 (în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1) într-o confruntare din etapa a 22-a a campionatului intern. Este prima partidă din Superligă, după vacanța de iarnă.

„Roș-albaștrii” nu-și mai permit să irosească puncte

Totate confruntările din această rundă vor fi marcate de frigul extrem care a cuprins România în aceste zile. Diseară, la Mioveni, sunt anunțate -4 grade Celsius la fluierul de stat.

FCSB nu-și mai permite să facă pași greșiți, dacă vrea să prindă play-off-ul. Campioana din ultimele două ediții se află pe locul al 9-lea cu un total de 31 de puncte, în timp ce piteștenii sunt pe 5 cu 34 de puncte.

FC Argeș - FCSB, echipe probabile

FC Argeș (4-3-3): David Lazar - D. Oancea, G. Garutti, M. Tudose, Fl. Borța - R. Sierra, V. Rața, J. Blagaic - Bettaieb, Matos, R. Moldoveanu Rezerve: C. Straton - M. Briceag, A. Tofan, Takayuki Seto, Y. Pîrvu, R. Popescu, I. Rădescu, X. Emmers, Cl. Micovschi, K. Brobbey Absent: Orozco, Al. Donoci, K. Doukoure, F. Tchassem, Sandriu Antrenor: Bogdan Andone

FCSB (4-3-3): Târnovanu - Pantea, Dawa, Lixandru, Radunovic - Olaru, Chiricheș, F. Tănase - Miculescu, Bîrligea, M. Toma. Rezerve: Zima - V. Crețu, Dancuș, Politic, D. Popa, Oct. Popescu, Cisotti, Stoian, Alibec, Thiam Absenți: Graovac (suspendat), Duarte (lipsă carte verde), Ngezana, Kiki, B. Alhassan (învoiți), I. Cercel, M. Popescu (accidentați) Antrenor: Elias Charalambous

Arenă: Stadionul Orăşenesc (Mioveni) Arbitru: Marcel Bîrsan / Asistenți: Ioan Corb, Cristian Ilinca Arbitru VAR: Florin Andrei / Arbitru AVAR: Iulian Dima

„Va fi un meci interesant, sper să fim pregătiți”

„Cu siguranță vor fi probleme din acest punct de vedere. Ne-am obișnuit, o să fie terenuri dificile mai ales în deplasare. Mi-aș dori ca fiecare teren să fie precum cel al nostru de acasă.

Asta este, nu se poate, dar trebuie să dăm totul, să ne acomodăm la starea gazonului și la ora meciului să fim dispuși să dăm totul pe teren și să obținem victoria.

Și ei stau foarte bine în clasament, și ei își doresc să prindă play-off-ul. Va fi un meci interesant, sper să fim pregătiți să câștigăm meciul”, a spus Darius Olaru, jucătorul celor de la FCSB.

