AC Milan, victorie în fața celor de la Como, 3-1. Matteo Duţu, pe banca de rezerve

AC Milan a obținut o victorie importantă joi seară, în deplasare, impunându-se cu scorul de 3-1 în fața echipei Como, într-un meci din etapa a 16-a din campionatul Italiei. Matteo Duțu s-a aflat pe banca de rezerve pe toată durata partidei.

Gazdele au început mai bine și au deschis scorul în minutul 10, prin Kempf. Replica milanezilor a venit chiar înainte de pauză, când Nkunku a restabilit egalitatea din penalty, în minutul 45+1.

După reluare, AC Milan a preluat controlul jocului. Rabiot a adus echipa în avantaj în minutul 55, iar același jucător a stabilit scorul final în minutul 88, asigurând cele trei puncte pentru oaspeți.

Într-un alt meci disputat joi, Bologna a câștigat în deplasare cu 3-2 pe terenul formației Hellas Verona.

În urma acestui rezultat, Inter, echipa antrenată de Cristian Chivu, rămâne liderul clasamentului, cu 46 de puncte. AC Milan se află pe locul al doilea, cu 43 de puncte.

Echipa pregătită de Cristian Chivu a încheiat la egalitate, scor 2-2, duelul disputat duminică seara pe teren propriu împotriva campioanei en titre Napoli, în etapa a 20-a din Serie A.

Formația milaneză a început în forță și a deschis scorul rapid, în minutul 9. Federico Dimarco a finalizat precis, trimițând mingea la colțul lung din interiorul careului. Inter a continuat să controleze jocul și să impună ritmul, însă Napoli a restabilit egalitatea la prima ocazie clară. McTominay a înscris după o acțiune rapidă, finalizată din pasa lui Elmas.

În minutul 68, Rrahmani l-a faultat pe Mkhitaryan în careu, iar arbitrul Daniele Doveri a indicat punctul cu var după analiza VAR. Decizia a stârnit proteste pe banca oaspeților și s-a soldat cu eliminarea antrenorului Antonio Conte.

Finalul meciului a fost încărcat de emoție. Inter a fost foarte aproape de victorie, însă Mkhitaryan a nimerit bara în minutul 90+2. Duelul de pe San Siro s-a încheiat astfel la egalitate, scor 2-2.