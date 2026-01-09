Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat cu AC Milan. Partida s-a încheiat la egalitate

Nicolae Stanciu a devenit protagonistul negativ al finalului de meci de pe San Siro, după ce a ratat penalty-ul care putea aduce victoria lui Genoa în fața lui AC Milan. Internaționalul român și-a cerut ulterior scuze public, pe Instagram, pentru execuția complet greșită din minutul 90+9 al partidei încheiate la egalitate, 1-1.

Intrat pe teren în minutul 83, la scorul de 1-0 pentru echipa patronată de Dan Șucu, Nicolae Stanciu a fost desemnat să execute lovitura de la 11 metri obținută de Genoa în prelungiri. Penaltiul a venit la scurt timp după ce AC Milan egalase prin Rafael Leão, în minutul 90+3.

Execuția mijlocașului român a fost una complet ratată, mingea trecând mult peste poarta apărată de Mike Maignan. Ratarea a provocat stupefacție atât în rândul jucătorilor de pe teren, cât și în tribunele stadionului San Siro.

Vizibil afectat, Nicolae Stanciu a fost consolat de colegi după fluierul final, iar câteva ore mai târziu și-a asumat public vina pentru rezultat. „Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalti, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze față de coechipierii mei și față de suporterii lui Genoa”, a transmis românul vineri, pe Instagram.

Colombo (28) a deschis scorul pentru Genoa, AC Milan egalând prin Leão (90+2). Introdus în minutul 83, Stanciu a ratat un penalty și primul său gol în Serie A, bifând prima apariție din septembrie. A primit 5,8 de la Sofascore, în timp ce Leali a fost omul meciului, cu 9,3.

Daniele De Rossi a declarat că Nicolae Stanciu a fost desemnat să execute lovitura de la 11 metri deoarece executanții principali ai echipei, Malinovskyi și Martin, nu se mai aflau pe teren. Antrenorul Genoa a precizat că, în acest context, decizia de a-l alege pe mijlocașul român pentru penalty-ul din prelungiri a fost una justificată.

Genoa a ratat o victorie importantă pe San Siro, după ce a condus din minutul 28, prin golul lui Colombo, până aproape de final. Remiza menține echipa pe locul 17, cu 16 puncte, în timp ce rezultatul a permis lui Inter, antrenată de Cristi Chivu, să se distanțeze la trei puncte de AC Milan, ocupanta locului secund.