Cristi Chivu revine pe terenul Parmei. Inter își va apăra primul loc în Serie A

Inter Milano merge pe terenul Parmei, în etapa a 19-a din campionatul Italiei, într-un meci cu încărcătură specială pentru Cristi Chivu. Actualul tehnician al liderului din Serie A se întoarce pe stadionul echipei pe care a condus-o în sezonul precedent, atunci când a reușit să o salveze de la retrogradare, după 13 meciuri pe bancă, potrivit Football Faithful.

Partida este programată miercuri, de la ora 21:45, iar Inter pornește cu obiectivul clar de a-și apăra avantajul minim din fruntea clasamentului. Milanezii au 39 de puncte și se află la doar un pas în fața lui AC Milan, care va juca joi, acasă, împotriva formației Genoa. Napoli se menține aproape și poate urca peste Inter, fiind la trei puncte distanță și având programat duelul cu Verona, miercuri seară, de la ora 19:30.

Ultima confruntare dintre Parma și Inter, disputată pe 5 aprilie 2025, a avut o miză uriașă. Rezultatul de egalitate obținut atunci de Parma a cântărit greu în lupta pentru trofeu, iar Inter a pierdut titlul la final, terminând campionatul la un punct în spatele lui Napoli.

Inter Milano ajunge la Parma după succesul categoric, 3–1, de pe San Siro în fața Bolognei, meci jucat pe 5 ianuarie. Victoria a reprezentat al cincilea rezultat consecutiv pozitiv pentru echipa lui Cristi Chivu și a readus milanezii în vârful clasamentului, la un punct peste rivala AC Milan. Forma excelentă din atac a fost din nou evidentă: Inter a ajuns la 38 de goluri marcate în 17 etape, cu zece reușite mai mult decât adversara sa din oraș.

Veștile legate de accidentări sunt, în mare parte, pozitive pentru Inter înainte de meciul de la Parma. Atacantul Ange-Yoan Bonny, în vârstă de 22 de ani, s-a refăcut după problema la genunchi apărută la revenirea din Arabia Saudită și a reintrat la antrenamente, existând șanse mari să fie disponibil chiar împotriva fostei sale echipe. Andy Diouf, care a acuzat o ușoară întindere la încălzirea partidei cu Bologna, pare să își revină după evaluarea medicală de 48 de ore. În schimb, Denzel Dumfries rămâne indisponibil, iar situația lui Matteo Darmian este încă incertă.

Raffaele Di Gennaro continuă recuperarea după fractura la mână, fiind așteptat să revină mai târziu în această lună, în timp ce Tomas Palacios încă are probleme musculare și nu este sigur că va putea juca.

Inter ar putea intra pe teren în următoarea formulă: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Thuram, Martínez.

Cristi Chivu a preluat Inter în iunie, după experiența de la Parma, și a reușit să ducă echipa pe primul loc. Ultima victorie, cea cu Bologna, a venit la capătul unui meci în care Piotr Zieliński, Lautaro Martínez și Marcus Thuram au marcat pe Stadio Giuseppe Meazza — rezultat important, mai ales că și AC Milan și Napoli au câștigat.

Inter este văzută drept principala candidată la titlu în acest sezon, având 59,6% șanse de câștig în simulările realizate de Opta. Campioana Napoli se clasează pe locul secund, cu 21,8%. Venirea lui Chivu a fost legată de experiența și mentalitatea sa de învingător din perioada în care era jucător, într-un moment în care Inter ratase la limită mai multe trofee. Sezonul trecut, echipa terminase pe locul doi în Supercoppa Italiana, în Liga Campionilor și în Serie A, fiind eliminată în semifinalele Cupei Italiei.

„Nu am vrut să transformăm Inter, ci mai degrabă să adăugăm lucruri. Echipa a fost foarte aproape de a câștiga multe trofee sezonul trecut și, din păcate, le-a ratat la limită. Am apăsat câteva butoane și am muncit pe terenul de antrenament, cred că lotul se îndreaptă în direcția bună. Când începe a doua jumătate a sezonului, situația se schimbă total, așa că suntem pe primul loc și vrem să rămânem acolo. Va fi nevoie de foarte multă muncă”, a spus antrenorul sârb Aleksandar Kolarov.

Kolarov a explicat că a vorbit cu presa după victoria împotriva Bolognei deoarece Chivu și-a pierdut vocea pe durata meciului, chiar dacă Inter s-a impus fără emoții. Și fostul tehnician Simone Inzaghi rata uneori interviurile deoarece striga mult de pe margine.