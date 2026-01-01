Sport

Planurile lui Cristi Chivu la Inter Milano. Românul va reconstrui echipa din temelii

Cristi Chivu. Sursa foto. Captură video Youtube
Cristi Chivu (45 de ani) are planuri mari la Inter Milano, echipă cu care se află pe primul loc în Serie A. Antrenorul român vrea să reconstruiască în vară, iar proiectul se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Cotidianul tuttosport a făcut o analiză despre intențiile pe care le are Chivu la nivelul lotului interist.

Planurile pe care le are Cristi Chivu la Inter

„Cristian Chivu va conduce procesul de reconstrucție. La sfârșitul sezonului, mulți dintre veteranii lui Inzaghi își vor lua rămas bun. Contractele lui Sommer, Acerbi, Darmian și Mkhitaryan expiră (la fel și cu De Vrij, care ar putea pleca imediat), în timp ce Hakan Calhanoglu ar putea decide să semneze un ultim contract important la Galatasaray.

Printre aceștia se numără și Davide Frattesi, care, din cauza vârstei, cu siguranță nu poate fi numit veteran, dar este pe cale să plece, pentru că vrea să găsească o continitate pe care Inter nu i-a garantat-o ​​niciodată.

Revoluție la nivelul lotului

Nu va fi un an zero, ci ceva foarte asemănător, iar cel ce va conduce Inter într-o nouă eră va fi iar Chivu, căruia conducerea i-a acordat nota maximă pe teren. Fosta legendă a fost convingătoare pe toate fronturile: jocul e mai vertical și modern, echipa este mai «intensă», iar comunicarea este impecabilă”, au anunțat jurnaliștii de la sursa citată.

„La sfârșitul sezonului, antrenorul va mai avea numai un an de contract, iar astăzi reînnoirea pare o formalitate, indiferent de rezultatele care vor veni, având în vedere că alegerea unui antrenor Made in Inter (Marotta dixit) cu siguranță nu poate fi o alegere care poate fi refuzată în decursul unui sezon, nici măcar în cazul nefericit în care nu vor sosi titluri.

Își va face grupul pe care îl vrea

„Următorul Inter va fi, în fine, al lui Chivu. Anul acesta, antrenorul și-a adaptat ideile la jucătorii pe care i-a avut (un alt merit incontestabil), pentru că clubul a ales o tranziție lină între mandatul de patru ani al lui Inzaghi și începutul unei noi ere”, au mai scris italienii

 

