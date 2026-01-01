Presiune apăsătoare pe buzunarul românului de la 1 ianuarie. Unde ni se duc banii chiar din prima zi a anului 2026

Unul dintre cele mai importante efecte ale schimbărilor fiscale care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026 este creșterea accizelor pentru o serie de produse de larg consum și energie, ceea ce va crește implicit prețurile la raft și la pompă.

Conform calendarului inclus în Codul Fiscal, nivelurile accizelor pentru băuturile alcoolice, tutun și combustibili vor fi ajustate în sus în a doua rundă de majorări din ultimul an.

Acciza la bere va crește de la 5,30 lei la 5,83 lei/hl/grad Plato, iar accizele pentru vinuri liniștite vor ajunge la 11 lei/hl, comparativ cu 10 lei în 2025. Pentru vinurile spumoase, acciza urcă la 83,81 lei/hl. Cea mai semnificativă majorare este cea pentru alcool etilic, care ajunge la 5.848,49 lei/hl alcool pur, comparativ cu 5.316,81 lei anterior. Pentru alcoolul produs de micile distilerii, acciza va fi de 2.924,23 lei/hl alcool pur.

Șoferii vor resimți direct majorările de taxe la carburant. Accizele la benzină cu plumb vor urca la 3.598,98 lei/1.000 de litri, de la 3.271,80 lei, iar la benzină fără plumb acciza va fi de 3.059,80 lei/1.000 de litri. Motorina va fi de asemenea mai taxată, acciza ajungând la 2.804,29 lei/1.000 de litri, de la 2.549,35 lei.

Consecința acestor majorări se va vedea clar în prețurile de la pompă: pentru un rezervor mediu de 50 de litri, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 15–16 lei în plus față de costul actual, ca rezultat al majorării accizei (care se adaugă la TVA și costul efectiv al combustibilului).

Pe lângă alcool și carburanți, și produsele din tutun vor fi mai scumpe. Nivelul accizei pentru țigarete urcă la 718,97 lei/1.000 țigarete în 2026, comparativ cu 687,97 lei anul anterior, iar accizele se extind și asupra produselor de tip lichide pentru țigări electronice și pouch-uri cu nicotină.

Tot de la începutul lui 2026 intră în vigoare o taxă de 25 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene cu o valoare sub 150 de euro. Aceasta afectează comenzile online de pe platforme populare precum Shein, Temu, Aliexpress sau Trendyol și va scumpi mai ales achizițiile frecvente ale consumatorilor români.

În paralel, impozitele locale vor crește semnificativ din 2026, pe fondul actualizării bazelor de calcul și indexării acestora cu inflația. Mai multe municipalități au adoptat deja creșteri ale valorii impozabile pentru clădiri sau terenuri, ceea ce duce la taxe mai mari pentru proprietari.

Guvernul susține că aceste majorări sunt parte din pachetul fiscal necesar pentru echilibrarea bugetului și ajustarea la cerințele europene privind nivelul accizelor.

În același timp, producători din industrie, în special cei din sectorul băuturilor spirtoase, au cerut guvernului să înghețe creșterea accizelor, avertizând că majorările succesive, inclusiv cele aplicate deja în 2025, ar putea avea „efecte catastrofale pentru economie și sănătatea publică”, inclusiv pierderi de locuri de muncă și stimularea pieței negre.

Criticii politicilor fiscale arată că majorările repetate ale accizelor și taxelor afectează direct consumatorii și pot accentua presiunile inflaționiste, în contextul în care costurile la energie și servicii rămân ridicate. Această combinație de factori economici creează un context în care anul 2026 este perceput de unii economiști ca începutul unei perioade cu presiuni puternice asupra puterii de cumpărare a populației.

Efectele acestor scumpiri vor fi simțite pe multiple fronturi. Creșterea prețurilor la carburant influențează direct costurile de transport și logistică, ceea ce poate duce la scumpiri generale ale bunurilor și serviciilor.

Taxele mai mari la alcool și tutun își pun amprenta asupra cheltuielilor discreționare ale consumatorilor, iar noile taxe pentru colete vor afecta tot mai mulți cumpărători online. În același timp, majorările impozitelor locale pentru clădiri și terenuri vor crește povara fiscală a proprietarilor.

În ansamblu, începutul anului 2026 aduce un set de schimbări fiscale prin care statul român își mărește veniturile dar și costurile directe pentru cetățeni, ceea ce face ca românii să resimtă, din primele zile ale anului, un impact mai consistent asupra bugetelor zilnice.