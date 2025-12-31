Economie

Scumpiri la pompă încă din noaptea de Revelion. Cu cât se scumpesc carburanții

Chiar din noaptea de Revelion, șoferii vor găsi tarife mai mari la benzină și motorină, odată cu noua creștere a accizelor. Majorarea va însemna aproximativ 30 de bani în plus pentru fiecare litru și un cost suplimentar de 14–16 lei la alimentarea unui rezervor plin, deși prețul petrolului pe plan mondial a coborât în ultimele luni.

Ministerul Finanțelor arată că, de la 1 ianuarie 2026, acciza pentru benzină urcă la 3,06 lei pentru 1.000 de litri, față de 2,78 lei în prezent, iar la motorină ajunge la 2,80 lei pentru 1.000 de litri, de la nivelul actual de 2,54 lei.

Ca efect, pompierii vor afișa tarife mai mari cu aproximativ 30 de bani pe litru, diferențiate în funcție de fiecare rețea. Modificarea intră în vigoare la miezul nopții.

Cât costă acum benzina și motorina

Conform aplicației Monitorul Prețurilor la Carburanți, analizată de HotNews, benzina standard în Capitală este între 7,25 și 7,33 lei litrul, iar benzina premium se situează între 7,82 și 8,06 lei. Pentru motorină, sortimentul standard se găsește între 7,46 și 7,53 lei pe litru, iar cel premium urcă la 7,88 – 8,09 lei.

Odată intrate în vigoare noile valori ale accizelor, alimentarea unui rezervor de 50 de litri va fi mai scumpă cu 14–16 lei. Asta chiar dacă, în 2025, barilul a coborât de la 80 de dolari în ianuarie la aproximativ 60 de dolari în decembrie, ceea ce înseamnă o ieftinire de aproape 25%. Însă partea de taxe — TVA și accize — a crescut și reprezintă aproximativ 55% din prețul benzinei și aproape jumătate din prețul motorinei.

În 2025, accizele au fost ridicate de două ori, la 1 ianuarie și 1 august, iar de la 1 august a urcat și TVA-ul, aplicat inclusiv peste acciză în cazul carburanților.

Posibile majorări suplimentare

O analiză a Asociației Energia Inteligentă, publicată la mijlocul lunii decembrie, indică faptul că scumpirile ar putea continua.

Sancțiunile impuse companiilor Lukoil și Rosneft ar urma să împingă prețurile în sus în Europa Centrală și de Sud-Est, acestea fiind furnizori importanți pentru regiune. Pentru România, estimarea este de creșteri de aproximativ 10–12% la benzină și motorină.

În paralel, analiștii avertizează că majorarea cu 40% a redevențelor petroliere riscă să facă nerentabile mai multe exploatări, ceea ce ar împinge țara spre importuri tot mai mari de țiței și ar accentua dependența externă, cu efecte asupra securității energetice.

