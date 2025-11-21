Coletele de pe Shein și Temu devin mai scumpe din ianuarie

Începând cu 1 ianuarie, Luxemburg va implementa o taxă de doi euro pentru coletele mici cu o valoare mai mică de 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene.

Măsura se aliniază astfel Franței, Belgiei și Țărilor de Jos, dar va intra în vigoare cu aproximativ nouă luni înaintea celorlalte state europene.

Potrivit sursei, această taxă are scopul de a finanța controlul și verificarea produselor importate, în special a celor achiziționate prin platforme chineze precum Shein sau Temu.

Conform informațiilor, taxa se aplică coletelelor „mici” care intră în UE și au o valoare mai mică de 150 de euro.

Cele mai multe dintre acestea sunt cumpărate prin platforme online de origine chineză, care au fost recent vizate de controverse privind conformitatea și legalitatea produselor comercializate.

„Luxemburg va pune în aplicare, începând cu 1 ianuarie, o taxă de doi euro pentru coletele mici provenite din afara UE, similar cu măsurile adoptate de Franța, Belgia și Țările de Jos”.

Măsura survine după ce miniștrii de finanțe din cadrul Uniunii Europene au aprobat eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele importate în Europa cu valoare mai mică de 150 de euro.

Uniunea Europeană intenționează să implementeze această măsură la nivel comunitar în primul trimestru al anului 2026.

Scopul principal al acestei inițiative este de a reduce importurile de produse chinezești comandate prin platforme precum Temu sau Shein, care nu respectă normele europene.

Taxa de doi euro va fi aplicată fiecărui colet mic care intră în UE, iar aceasta se adaugă la procedurile vamale existente.

Măsura are caracter general și nu face discriminări între consumatori sau platforme comerciale, fiind menită strict să susțină controlul și verificarea produselor importate.

Această decizie survine într-un context în care platformele chineze de comerț online sunt criticate pentru vânzarea de produse neconforme și, în unele cazuri, ilicite.

Shein, în special, a fost recent subiectul unor controverse legate de respectarea standardelor europene.