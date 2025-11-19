Lovitură neașteptată pentru Londra. UE impune condiții ferme pentru accesul la rețeaua energetică

Un posibil nou capitol în relațiile post-Brexit dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit a fost conturat după ce mai multe state membre au convenit că accesul Londrei la piața unică europeană de electricitate ar trebui condiționat de o contribuție financiară la bugetul Uniunii.

Discuțiile vin în contextul așa-numitului „reset” al relațiilor bilaterale, lansat în primăvară.

Ministrul pentru afaceri europene al Irlandei, Thomas Byrne, a declarat că statele membre susțin ideea unei contribuții financiare pentru o cooperare mai strânsă în domeniul energiei.

„Irlanda dorește ca Marea Britanie să beneficieze de o colaborare mai strânsă cu Uniunea Europeană”, a afirmat Byrne, subliniind că „în cele din urmă, există un cost pentru o mare parte din aceasta și există discuții de purtat cu privire la costul pentru Marea Britanie și, cu siguranță, alte state membre ar considera acest lucru ca o problemă prioritară”.

Potrivit acestuia, decizia reflectă „realism politic”, mai multe guverne europene considerând necesar ca Regatul Unit să contribuie financiar dacă dorește acces extins la mecanisme ale pieței interne.

Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a decis în mod neașteptat că Marea Britanie ar trebui să plătească pentru participarea la piața unică de electricitate.

Măsura ar implica o contribuție la bugetul comunitar, în condițiile în care Regatul Unit achită deja costuri legate de perioada de membru.

Această discuție se suprapune cu negocierile privind accesul companiilor britanice la programul european de apărare în valoare de 150 de miliarde de euro.

În acest sens, cele două părți se află într-un impas legat de taxa de intrare, despre care unele estimări vorbesc ca putând ajunge până la 6 miliarde de euro.

Oficialii europeni au transmis că „nervi de oțel și unitate” vor fi necesare în discuțiile viitoare, descriind Regatul Unit drept o „parte complicată și provocatoare”.

Într-o notă mai favorabilă negocierilor, Thomas Byrne a menționat speranța că cele două părți vor putea ajunge, în a doua parte a anului 2026, la un acord pentru simplificarea controalelor alimentare și veterinare la frontieră.

„Cred că asta ar putea schimba regulile jocului”, a adăugat ministrul, referindu-se la mandatul acordat recent Comisiei Europene pentru negocierea unui astfel de acord.

Tema accesului la piața energetică a fost introdusă în cadrul summitului din luna mai, când premierul britanic Keir Starmer și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit că cele două părți „ar trebui să exploreze în detaliu parametrii necesari pentru posibila participare a Regatului Unit la piața internă de energie electrică a Uniunii Europene”.

Mai multe state membre, precum Belgia și Germania, au avertizat însă asupra riscului ca Regatul Unit să poată „selecta” avantaje ale pieței interne fără a accepta obligațiile aferente.

Negocierile sunt marcate și de diferențe de poziții privind taxa de intrare în programul european de securitate Safe. Estimările avansate de unele state variază între 6,5 și 6,7 miliarde de euro, însă, potrivit informațiilor citate de The Guardian, Comisia Europeană ar fi propus un interval între 1 și 6 miliarde de euro, proporțional cu beneficiile anticipate de Regatul Unit.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a transmis că Regatul Unit este „angajat într-o relație amplă și constructivă cu UE”, subliniind că discuțiile continuă, iar orice acord va trebui să asigure „valoare pentru Regatul Unit și pentru industrie”.

Barry Andrews, membru al Adunării parlamentare UE–Regatul Unit, a declarat că progresul de la summitul din mai a fost „teribil de încet”, afirmând că, în contextul geopolitic actual, cooperarea în domeniul apărării ar trebui accelerată.