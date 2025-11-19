International

Lovitură neașteptată pentru Londra. UE impune condiții ferme pentru accesul la rețeaua energetică

Comentează știrea
Lovitură neașteptată pentru Londra. UE impune condiții ferme pentru accesul la rețeaua energeticăschimbari post brexit / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Un posibil nou capitol în relațiile post-Brexit dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit a fost conturat după ce mai multe state membre au convenit că accesul Londrei la piața unică europeană de electricitate ar trebui condiționat de o contribuție financiară la bugetul Uniunii.

Discuțiile vin în contextul așa-numitului „reset” al relațiilor bilaterale, lansat în primăvară.

Irlanda confirmă poziția UE privind contribuția financiară

Ministrul pentru afaceri europene al Irlandei, Thomas Byrne, a declarat că statele membre susțin ideea unei contribuții financiare pentru o cooperare mai strânsă în domeniul energiei.

„Irlanda dorește ca Marea Britanie să beneficieze de o colaborare mai strânsă cu Uniunea Europeană”, a afirmat Byrne, subliniind că „în cele din urmă, există un cost pentru o mare parte din aceasta și există discuții de purtat cu privire la costul pentru Marea Britanie și, cu siguranță, alte state membre ar considera acest lucru ca o problemă prioritară”.

Cât plătesc OMV Petrom și Romgaz pentru o zi de foraj la Neptun Deep
Cât plătesc OMV Petrom și Romgaz pentru o zi de foraj la Neptun Deep
Lunetiștii „de weekend” de la Sarajevo. Originea acuzațiilor de ”safari” de război
Lunetiștii „de weekend” de la Sarajevo. Originea acuzațiilor de ”safari” de război

Potrivit acestuia, decizia reflectă „realism politic”, mai multe guverne europene considerând necesar ca Regatul Unit să contribuie financiar dacă dorește acces extins la mecanisme ale pieței interne.

Decizia Uniunii Europene și contextul negocierilor

Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a decis în mod neașteptat că Marea Britanie ar trebui să plătească pentru participarea la piața unică de electricitate.

Măsura ar implica o contribuție la bugetul comunitar, în condițiile în care Regatul Unit achită deja costuri legate de perioada de membru.

Această discuție se suprapune cu negocierile privind accesul companiilor britanice la programul european de apărare în valoare de 150 de miliarde de euro.

În acest sens, cele două părți se află într-un impas legat de taxa de intrare, despre care unele estimări vorbesc ca putând ajunge până la 6 miliarde de euro.

brexit

brexit / sursa foto: dreamstime.com

Oficialii europeni au transmis că „nervi de oțel și unitate” vor fi necesare în discuțiile viitoare, descriind Regatul Unit drept o „parte complicată și provocatoare”.

Posibil progres în domeniul controalelor veterinare

Într-o notă mai favorabilă negocierilor, Thomas Byrne a menționat speranța că cele două părți vor putea ajunge, în a doua parte a anului 2026, la un acord pentru simplificarea controalelor alimentare și veterinare la frontieră.

„Cred că asta ar putea schimba regulile jocului”, a adăugat ministrul, referindu-se la mandatul acordat recent Comisiei Europene pentru negocierea unui astfel de acord.

Poziția liderilor europeni și britanici

Tema accesului la piața energetică a fost introdusă în cadrul summitului din luna mai, când premierul britanic Keir Starmer și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit că cele două părți „ar trebui să exploreze în detaliu parametrii necesari pentru posibila participare a Regatului Unit la piața internă de energie electrică a Uniunii Europene”.

Mai multe state membre, precum Belgia și Germania, au avertizat însă asupra riscului ca Regatul Unit să poată „selecta” avantaje ale pieței interne fără a accepta obligațiile aferente.

Divergențe privind taxa de acces la programele de apărare

Negocierile sunt marcate și de diferențe de poziții privind taxa de intrare în programul european de securitate Safe. Estimările avansate de unele state variază între 6,5 și 6,7 miliarde de euro, însă, potrivit informațiilor citate de The Guardian, Comisia Europeană ar fi propus un interval între 1 și 6 miliarde de euro, proporțional cu beneficiile anticipate de Regatul Unit.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a transmis că Regatul Unit este „angajat într-o relație amplă și constructivă cu UE”, subliniind că discuțiile continuă, iar orice acord va trebui să asigure „valoare pentru Regatul Unit și pentru industrie”.

Barry Andrews, membru al Adunării parlamentare UE–Regatul Unit, a declarat că progresul de la summitul din mai a fost „teribil de încet”, afirmând că, în contextul geopolitic actual, cooperarea în domeniul apărării ar trebui accelerată.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:59 - Cât plătesc OMV Petrom și Romgaz pentru o zi de foraj la Neptun Deep
18:49 - Lunetiștii „de weekend” de la Sarajevo. Originea acuzațiilor de ”safari” de război
18:41 - Acum 79 de ani, democrația românească își dădea obștescul sfârșit. Cum s-a ajuns aici?
18:32 - O nouă armă împotriva cancerului mamar. Rezultatele care au uimit cercetătorii
18:20 - ⁠Ghenosu, foc și pară pe barbugii. Cum i-a pus pe fugă de la el de la târg
18:17 - Sonar pescuit în curent puternic: când viteza apei devine aliat

HAI România!

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate

Proiecte speciale