Olanda distribuie cetățenilor o broșură cu instrucțiuni pentru situații de criză

Olanda distribuie cetățenilor o broșură cu instrucțiuni pentru situații de criză
Cetăţenii din Ţările de Jos vor primi de săptămâna viitoare o broşură oficială cu recomandări despre cum să gestioneze primele 72 de ore ale unei crize majore. Documentul acoperă scenarii precum atacuri cibernetice, întreruperi de curent, inundaţii sau un posibil conflict armat, potrivit agenţiei EFE.

Broşura, distribuită pentru informarea populaţiei

Broşura intitulată „Pregăteşte-te pentru o situaţie de urgenţă!” are 33 de pagini şi va fi distribuită între 25 noiembrie şi 10 ianuarie, printr-o campanie care vizează pregătirea populaţiei din Ţările de Jos. Guvernul interimar a transmis pentru postul public NOS că iniţiativa apare după ce mai mulţi experţi în securitate au descris ţara drept „extrem de vulnerabilă” în scenarii extreme.

Documentul oferă recomandări practice pentru ca cetăţenii să se poată descurca singuri în primele zile după o catastrofă, perioadă în care autorităţile nu pot asigura imediat sprijin pentru întreaga populaţie.

Avertismentul lui Mark Rutte

Iniţiativa apare pe fondul unei dezbateri tot mai active în NATO şi este legată de avertismentul secretarului general Mark Rutte, care a spus că oamenii trebuie pregătiţi pentru un posibil conflict în contextul ameninţării ruseşti.

Mark Rutte

Mark Rutte. Sursa foto: Captură video Youtube

Guvernul olandez a susţinut acest mesaj şi l-a extins astfel încât să acopere şi alte riscuri, precum pandemiile, defecţiunile majore ale infrastructurii digitale şi inundaţiile.

Recomandările autorităților

Ministrul interimar al apărării, Ruben Brekelmans, spune că obiectivul urmărit „nu este de a genera frică”, ci de a consolida reziliența populației. El explica: „dacă oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore, se simt mai în siguranţă şi sunt mai bine pregătiţi”

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățenii olandezi să pregătească un kit de urgență care să includă copii ale actelor de identitate, o hartă a zonei în care locuiesc, rezerve de apă și alimente neperisabile. Lista recomandată mai cuprinde un radio cu baterii și un fluier pentru alertarea echipelor de salvare.

Cetățenii sunt, de asemenea, îndemnați să își stabilească din timp anumite acțiuni, de exemplu cine va prelua copiii de la școală dacă este oprită comunicarea digitală și ce măsuri trebuie luate dacă transportul public nu funcționează.

