Exercițiul NATO, Dacian Fall 2025, s-a încheiat. Nicușor Dan: Consolidăm postura de descurajare și apărare a NATO

Finalul exercițiului multinațional „Dacian Fall 2025” a oferit autorităților române și Alianței Nord-Atlantice ocazia de a evalua modul în care pot fi dislocate rapid trupe în regiune. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că una dintre componentele-cheie ale antrenamentelor a vizat tocmai această capacitate, într-un context de securitate marcat de tensiuni persistente la granițele estice ale NATO: „Un element important a fost reprezentat de testarea capacității Alianței de a proiecta rapid forțe pe Flancul Estic, respectiv de a deplasa trupe și echipamente militare din Franța către România”, a declarat președintele.

Dacian Fall 2025 s-a desfășurat timp de aproape trei săptămâni în România și Bulgaria, încheindu-se joi, 13 octombrie. La activități au participat 5.000 de militari și 1.200 de echipamente din zece state aliate. Exercițiul a fost planificat și condus de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) din București și a cuprins trageri reale combinate, operațiuni aeroterestre și scenarii tactice complexe menite să testeze cooperarea între capabilitățile aliate.

La secvențele de la poligonul Cincu, desfășurate pe 13 noiembrie, au asistat miniștrii Apărării, de Externe și ai Economiei, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, precum și reprezentanți ai unor state aliate, printre care Franța — națiunea-cadru a Grupului de Luptă NATO din România, care a dislocat peste 3.000 de militari pentru acest exercițiu. La final a fost prezent și generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre Aliate și al trupelor americane din Europa și Africa.

Evenimentul s-a încheiat cu un exercițiu demonstrativ cu muniție reală, iar Dacian Fall 25 a reprezentat ultima etapă din procesul de ridicare la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria. Țara noastră a participat cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”, unități din forțele terestre, aeriene, navale și domeniul cyber, alături de contingente din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania. În paralel, în Bulgaria, Grupul de Luptă condus de Italia a desfășurat activități integrate în cadrul DAFA 25.

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matt Whitaker, prezent la Cincu în ultima zi a exercițiului, a subliniat rolul esențial al României în arhitectura de securitate a Alianței. Oficialul american a revenit asupra deciziei Washingtonului de a reduce prezența militară în România cu aproximativ 1.000 de soldați, precizând că retragerea Diviziei 101 Aeropurtate a reprezentat o rotație planificată și „în deplină coordonare cu aliații”.

El a atras atenția că Statele Unite mențin un efectiv mai mare în România decât înainte de declanșarea războiului din Ucraina. „România este un partener fantastic. Vedem aici capacitatea de a dezvolta noi capabilități și de a răspunde amenințărilor actuale”, a declarat Matt Whitaker.

Acesta a reiterat angajamentul SUA față de securitatea euro-atlantică, dar a subliniat și responsabilitatea sporită a statelor europene în cadrul efortului comun: „Astăzi este dovada faptului că nu doar România și Franța fac mai mult, ci toate statele aliate reprezentate aici contribuie la consolidarea securității colective”, a adăugat ambasadorul.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, exercițiul a avut un caracter strict defensiv și s-a desfășurat cu respectarea obligațiilor internaționale asumate de România.

Șeful statului a apreciat nivelul ridicat de pregătire al militarilor implicați și buna interoperabilitate demonstrată de contingentele aliate: „Militarii participanți la exercițiu au o capacitate operațională ridicată și un nivel excelent de interoperabilitate, iar România îndeplinește cu succes rolul de națiune gazdă. Toate aceste elemente se înscriu în efortul aliat comun de consolidare a posturii de descurajare și apărare a NATO la Marea Neagră și pe Flancul Estic”, mai spune mesajul președintelui.