În faţa unor provocări crescânde din partea Rusia, pe flancul de est al NATO, Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, îşi joacă cu atenţie rolul diplomatic: transmite un angajament ferm al Americii faţă de alianţă şi de parteneri, în timp ce susţine o derogare controversată pentru guvernul prietenos cu Kremlinul din Ungaria, potrivit Kyev Post.

În acelaşi timp, incursiunile ruseşti — în special prin drone şi avioane de luptă care violează spaţiile aeriene ale unor state precum Poland, România, Lituania, Estonia şi Danemarca — au crescut în ultimele luni, ceea ce a determinat NATO să lanseze „Operation Eastern Sentry” şi să îşi întărească postura defensivă.

Potrivit oficialilor NATO, aceste incidente sunt considerate „puternic escalatorii” şi reflectă un „nivel ridicat de tensiune” recunoscut şi de Rubio însuşi.

În ultimele luni, state aliate NATO situate pe flancul estic au raportat o creştere a provocărilor din partea Rusiei, manifestate prin drone care traversează spaţiul aerian, sau prin violări directe cu avioane de luptă.

Potrivit raportului apărut înpublicația menționată, Rubio a afirmat:

„Nu suntem de acord cu ei. Adică, nu ne plac. Dar avem un angajament ferm față de NATO și față de a ne apăra partenerii dacă vor fi vreodată atacați.”

Această declaraţie reflectă o poziţie clară de susţinere a articolului 5, dar rămâne vagă în ceea ce priveşte planul concret de acţiune.

În septembrie, mai mulţi aliaţi au cerut consultări formale în baza articolului 4 al Tratatului NATO după intruziuni repetate ale dronelor – în cazul Estoniei, a fost raportată şi o violare de către un avion de luptă.

Pe fondul acestor tensiuni, Washingtonul şi Bruxelles-ul iau în calcul consolidarea apărării aeriene integrate şi ridicarea „zidurilor” anti-drone, conform informărilor recente.

O altă direcţie diplomatică complicată pentru administraţia americană este relaţia cu Ungaria. SUA au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile impuse de Washington asupra importului de petrol şi gaze din Rusia.

Totuşi, autorităţile ungare susţin că au primit o scutire „fără limită de timp” pentru conductele Druzhba şi TurkStream.

Rubio a explicat că pentru proiectul nuclear implicat în Ungaria — extinderea centralei „Paks 2” implicând tehnologie rusă — derogarea este „fără limită de timp” pentru finalizarea lucrărilor, ca parte a strategiei de „independenţă energetică” a Budapestei.

Însă pentru petrol şi gaze, a menţionat o „extensie de un an” pentru conductele care aduc gaze şi petrol rus.

Prin această decizie, Washingtonul încearcă să menţină o relaţie bună cu un membru NATO cheie — Ungaria — în timp ce îşi afirmă angajamentul faţă de sancţiunile împotriva Moscovei.

Acest echilibru însă ridică întrebarea, în cuvintele unui diplomat european citat:

„Când vine vorba de confruntarea cu Kremlinul, alianţa are o politică unică sau treizeci şi două?”

Implicaţii şi semnale către NATO

Prin aceste gesturi, SUA trimit două semnale simultane: pe de o parte, avertisment clar faţă de Rusia şi angajament faţă de apărarea colectivă a NATO; pe de altă parte, flexibilitate pentru un aliat important care are dependenţe energetice majore şi constrângeri logistice.

Conform unui raport al VOVWORLD, Rubio a reiterat apelul ca aliaţii NATO să renunţe la achiziţiile de energie din Rusia, într-o discuţie cu ministrul de externe turc.

Această abordare reflectă o politică externă americană dublă: apărare şi alianţă activă, dar şi pragmatism în relaţiile bilaterale.

În contextul bombardării infrastructurii ucrainene de către Rusia şi al tensiunilor aeriene din Europa de Est, strategia implică atât consolidarea apărării, cât şi menţinerea coeziunii aliate.