Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat duminică, 9 noiembrie, că este pregătit pentru o întâlnire cu șeful diplomației americane, Marco Rubio. Oficialul a subliniat însă că poziția Rusiei în privința războiului din Ucraina rămâne neschimbată.

În contextul tensiunilor și blocajelor politice dintre Washington și Moscova, Lavrov a reiterat că Rusia nu va face concesii privind „condițiile de bază” cerute pentru încetarea conflictului. Oficialul a afirmat că dialogul poate continua doar respectând aceste principii.

Declarațiile lui Serghei Lavrov vin după ce eforturile administrației americane de a media un acord de pace nu au produs rezultate concrete. Inițiativele de mediere nu au reușit să avanseze discuțiile dintre cele două părți.

O posibilă întâlnire directă între Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta a fost intens discutată, însă președintele american a anunțat că aceasta nu va mai avea loc. Decizia a alimentat speculațiile privind dificultatea negocierilor.

Serghei Lavrov a reamintit că acordurile discutate la summitul din 15 august reflectă cerințele formulate de Vladimir Putin în iunie 2024, inclusiv renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO și retragerea trupelor din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporijie și Herson. Oficialul rus a subliniat că Moscova așteaptă o confirmare clară din partea Washingtonului privind valabilitatea acestor angajamente.

Lavrov a afirmat că integritatea teritorială a Rusiei nu este pusă la îndoială și a reiterat retorica Kremlinului privind anexările teritoriale. Ministrul a confirmat că Washingtonul analizează propunerea lui Putin de a prelungi limitările din Noul Tratat START privind controlul armelor strategice.