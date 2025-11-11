International

Serghei Lavrov se declară pregătit pentru o întâlnire cu Marco Rubio

Serghei Lavrov se declară pregătit pentru o întâlnire cu Marco Rubio
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio, respingând astfel speculațiile privind o eventuală marginalizare a sa, după ce precedenta lor întrevedere a fost considerată nereușită, potrivit Reuters.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat duminică, 9 noiembrie, că este pregătit pentru o întâlnire cu șeful diplomației americane, Marco Rubio. Oficialul a subliniat însă că poziția Rusiei în privința războiului din Ucraina rămâne neschimbată.

În contextul tensiunilor și blocajelor politice dintre Washington și Moscova, Lavrov a reiterat că Rusia nu va face concesii privind „condițiile de bază” cerute pentru încetarea conflictului. Oficialul a afirmat că dialogul poate continua doar respectând aceste principii.

Negocierile de pace între SUA și Rusia întâmpină blocaje

Declarațiile lui Serghei Lavrov vin după ce eforturile administrației americane de a media un acord de pace nu au produs rezultate concrete. Inițiativele de mediere nu au reușit să avanseze discuțiile dintre cele două părți.

Rusia, SUA

Rusia, SUA. Sursă: Vchalup | Dreamstime.com

O posibilă întâlnire directă între Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta a fost intens discutată, însă președintele american a anunțat că aceasta nu va mai avea loc. Decizia a alimentat speculațiile privind dificultatea negocierilor.

Lavrov cere confirmarea SUA asupra acordurilor de la Anchorage

Serghei Lavrov a reamintit că acordurile discutate la summitul din 15 august reflectă cerințele formulate de Vladimir Putin în iunie 2024, inclusiv renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO și retragerea trupelor din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporijie și Herson. Oficialul rus a subliniat că Moscova așteaptă o confirmare clară din partea Washingtonului privind valabilitatea acestor angajamente.

Lavrov a afirmat că integritatea teritorială a Rusiei nu este pusă la îndoială și a reiterat retorica Kremlinului privind anexările teritoriale. Ministrul a confirmat că Washingtonul analizează propunerea lui Putin de a prelungi limitările din Noul Tratat START privind controlul armelor strategice.

