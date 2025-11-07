Trump, omul „trimis de Ceruri” pentru Kazahstan. SUA își asigură metale rare și investiții de 100 de miliarde de dolari

În data de 6 noiembrie 2025, la sediul The White House din Washington D.C., președintele Donald Trump a primit liderii celor cinci naţiuni din Asia Centrală – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan – într‑o întâlnire de rang înalt, cu scopul de a aprofunda colaborarea în domeniul mineralelor critice, al securităţii regionale şi al cooperării economice.

În timpul evenimentului, preşedintele Trump a anunţat că Kazakhstan „a acceptat oficial” să se alăture Acordurile Abraham, un pact inițiat în mandatele sale anterioare, menit să normalizeze relațiile între Israel și ţări majoritar musulmane.

Una dintre componentele majore ale întâlnirii a fost intensificarea cooperării între Statele Unite şi ţările din Asia Centrală în vederea asigurării accesului la minerale critice – cum sunt pământurile rare („rare earths”), tungstenul, antimoniul, uraniul – esenţiale pentru tehnologiile înalt‑avansate, vehicule electrice, industria militară şi tranziţia energetică.

Preşedintele Trump a afirmat în cadrul cinei cu liderii asiatici că:

„Unele dintre principalele puncte de pe agenda noastră sunt mineralele critice [...] Am consolidat securitatea economică a Americii prin încheierea de acorduri cu aliați și prieteni din întreaga lume pentru a ne lărgi lanţurile de aprovizionare cu minerale critice.”

Regiunea Asiei Centrale este recunoscută pentru rezervele sale vaste şi relativ subexploatate, dar şi pentru faptul că până acum exporturile de asemenea minerale au mers în mare parte către China sau Rusia.

De exemplu, potrivit datelor din 2023, Kazakhstan a exportat minerale critice în valoare de circa 3,07 miliarde USD către China şi 1,8 miliarde USD către Rusia, comparativ cu 544 milioane USD către Statele Unite.

În plus, o iniţiativă legislativă bipartizană în Senatul SUA vizează anularea unor restricţii comerciale din perioada sovietică care ar limita investiţiile americane în Asia Centrală.

Tot în timpul summitului, unul dintre momentele cele mai semnificative a fost anunţul potrivit căruia Kazakhstan va adera oficial la Acordurile Abraham.

Deşi țara avea deja relații diplomatice cu Israel încă din 1992, această aderare simbolică marchează o extindere a cadrului acordului în direcţia Asia Centrală.

Președintele Trump a publicat un mesaj pe reţeaua de socializare Truth Social:

„Tocmai am avut un apel excelent între Prim‑ministrul Benjamin Netanyahu din Israel și Președintele Kassym‑Jomart Tokayev din Kazakhstan. Kazakhstan este prima ţară a celui de‑al doilea mandat al meu care se alătură Acordurilor Abraham, prima dintre multe.” „Aceasta este un pas major înainte în construirea de poduri în întreaga lume. Astăzi, mai multe naţiuni se alătură pentru a îmbrățișa Pace şi Prosperitate prin Acordurile mele Abraham. Vom anunţa în curând o ceremonie de semnare pentru a face oficial acest lucru şi multe alte ţări încearcă să se alăture acestui club al FORȚEI. Atât de mult mai este de făcut în unirea ţărilor pentru Stabilitate şi Creştere — Progres real, rezultate reale. Binecuvântaţi să fie cei ce aduc pacea!”

Președintele kazah Kassym‑Jomart Tokayev a adresat şi el un comentariu:

„Tu eşti marele lider, omul de stat, trimis de Ceruri să readuci bunul‑simț şi tradiţiile pe care le împărtăşim cu toţii şi pe care le preţuim. Milioane de oameni în atâtea ţări îţi sunt recunoscători.”

Anunțul are o natură în mare parte simbolică, întrucât Kazakhstan avea deja relaţii diplomatice cu Israelul şi nu trecea prin procesul de normalizare majoră pe care l‑au parcurs statele precum United Arab Emirates, Bahrain sau Maroc.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite ale Americii și Republica Uzbekistan au anunțat semnarea unui amplu acord comercial și economic, care marchează o nouă etapă în relațiile bilaterale dintre cele două țări.

Potrivit declarației, Uzbekistanul intenționează ca, în următorii trei ani, să realizeze investiții și achiziții în Statele Unite în valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari, urmând ca, pe termen de zece ani, valoarea totală a cooperării să depășească 100 de miliarde de dolari.

Proiectele vizează domenii strategice precum mineralele critice, aviația, industria componentelor auto, infrastructura, agricultura, energia, industria chimică și tehnologia informației.

Președintele american a salutat inițiativa și a mulțumit liderului uzbec Shavkat Mirziyoyev pentru deschiderea și angajamentul său în consolidarea parteneriatului bilateral.

Autoritățile ambelor țări au subliniat că acordul va contribui la dezvoltarea economică, la crearea de locuri de muncă și la extinderea cooperării internaționale pe termen lung.

Extinderea Acordurilor Abraham către Asia Centrală are mai multe dimensiuni strategice:

Diversificarea parteneriatelor americane în regiune – Întâlnirea de la Casa Albă face parte din efortul SUA de a contracara influenţa tradiţională a Russia şi China în Asia Centrală, regiună bogată în resurse naturale, dar relativ subinvestită de Washington până în prezent.

Asigurarea lanţurilor de aprovizionare cu minerale critice – Dependenta globală de China în ceea ce priveşte mineralele rare (aproximativ 70% din extracţie şi 90% din procesare globală) a motivat SUA să identifice alternative. Asia Centrală reprezintă o opţiune potențială.

Diplomaţie simbolică şi extinderea spaţiului de cooperare pentru Israel – Aderarea Kazakhstanului la Acordurile Abraham semnalează o deschidere spre noi regiuni pentru normalizarea relaţiilor cu Israelul, chiar dacă în acest caz procesul este mai mult formal decât transformator.

În timpul summitului au fost anunțate şi mai multe acorduri comerciale şi de investiţii între SUA şi ţările din Asia Centrală, inclusiv în domeniul mineritului, aviaţiei şi infrastructurii.

Oficialii americani şi cei din Asia Centrală au subliniat deschiderea pentru o cooperare mai intensă.

Marco Rubio, Secretar de Stat al SUA, care a declarat:

„Petrecem atât de mult timp concentrându‑ne pe crize și probleme — cu toate că și ele merită atenţie — încât uneori nu acordăm suficient timp oportunităţilor la îndemână. Şi ceea ce există aici acum aqvem oportunitatea pentru ca interesele naţionale ale ţărilor noastre se aliniază.”

Deşi anunțul privind aderarea Kazakhstanului la Acordurile Abraham a stârnit atenţie, observatorii remarcă că ridică şi întrebări cu privire la gradul real de schimbare al relaţiei dintre Israel şi Asia Centrală, dat fiind că diplomaţia bilaterală exista deja.

În ceea ce priveşte mineralele critice, provocările persistă: dezvoltarea infrastructurii de exploatare și procesare în Asia Centrală încă necesită investiții semnificative, iar China şi Rusia continuă să deţină pârghiile industriale şi economice din regiune.

Întâlnirea de la Washington dintre preşedintele Donald Trump şi liderii celor cinci ţări din Asia Centrală – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan – poate fi privită ca un punct de cotitură în strategia externă americană din această regiune, având ca două componente principale: extinderea diplomatiei mediatrice între Israel şi lumea musulmană prin aderarea Kazakhstanului la Acordurile Abraham şi aprofundarea parteneriatelor economice și strategice în domeniul mineralelor critice.