Donald Trump anunță aderarea Kazahstanului la Acordurile Abraham

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Kazakhstan urmează să adere la Acordurile Abrahams — un cadru diplomatic inițiat în mandatul său precedent pentru normalizarea relațiilor între Israel și țări majoritar musulmane.

Potrivit comunicării, aceasta ar fi prima țară care se alătură acordului în al doilea mandat al lui Trump.

Intrarea Kazahstanului în acord vine pe fondul relațiilor diplomatice deja existente între Kazahstan și Israel — țara a recunoscut Israelul încă din 1992.

Anunțul a fost făcut în contextul unei întâlniri de la Casa Albă cu liderii din Asia Centrală.

Cadrul Acordurilor Abraham a fost inițial creat în 2020 pentru a normaliza relațiile între Israel și mai multe state arabe.

Până în prezent, printre semnatari se numără United Arab Emirates, Bahrain, Morocco şi Sudan.

Intrarea Kazahstanului apare într-un moment în care administrația americană caută să reanimeze dinamica acordului după o perioadă de stagnare.

Deși Kazahstan nu este o țară din Orientul Mijlociu şi nu avea nevoie de normalizare cu Israelul (relaţiile diplomatice existau deja), decizia este prezentată ca o extindere geografică și simbolică a acordului.

Anunțul a fost făcut de Trump pe platforma sa de social-media, în care a spus:

„Kazahstanul este prima țară din cel de-al doilea mandat al meu care a aderat la Acordurile Abraham, prima dintre multe.”

Urmat de:

„Astăzi, tot mai multe națiuni se aliniază pentru a îmbrățișa Pacea și Prosperitatea prin Acordurile mele Abraham. În curând vom anunța o ceremonie de semnare pentru a o face oficială și există mult mai multe țări care încearcă să se alăture acestui Club al puterii..”

De asemenea, un înalt oficial al administrației americane a declarat că intrarea Kazahstanului în acord reprezintă „o relaţie îmbunătăţită dincolo de relaţiile diplomatice şi de existenta ambasadelor în capitalele fiecărei ţări”.

Alţi analiști au remarcat că, de fapt, pentru Kazahstan aceasta este mai mult o formalitate, având în vedere relaţiile deja existente cu Israelul.

Kazahstan şi Israel au relaţii diplomatice de lungă durată, oficializate în 1992.

Deşi aderarea la Abraham Accords nu modifică neapărat un statut diplomatic elementar, acest pas ar putea să permită extinderea cooperării economice, tehnologice şi de securitate între cele două ţări.

Potrivit surselor, coordonarea viitoare s-ar putea concentra pe domenii precum apărare, securitate cibernetică, energie şi tehnologie alimentară.

Într-o întâlnire de lucru, şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a discutat cu preşedintele kazah Kassym‑Jomart Tokayev despre „extinderea oportunităţilor pentru comerţ şi investiţii, precum şi spori cooperarea cu Kazahstanul în domeniile energiei, tehnologiei şi infrastructurii”.

Din partea kazahă, preşedinţia a declarat că ţara este pregătită „să angajeze un dialog constructiv pentru aprofundarea cooperării multifacetate”.

Odată cu această mișcare, administrația SUA intenționează să transmită că Acordurile Abraham nu s-au încheiat doar la primele state participante, ci există o deschidere către noi membri şi regiuni.

Analiza din Atlantic Council indică următoarele puncte:

Pentru Kazahstan, aderarea este în primul rând un gest pragmatic de consolidare a relaţiilor cu SUA, într-o regiune (Asia Centrală) în care Rusia şi China au fost influente.

Extinderea în Asia Centrală poate sugera intenţia Washingtonului — şi, de asemenea, a Israelului — de a mări cercul ţărilor participante dincolo de Orientul Mijlociu.

Există şi opinii care spun că gestul este mai mult simbolic decât transformator, întrucât relaţia dintre Kazahstan şi Israel era deja stabilă.

Din punct de vedere strategic, includerea Kazahstanului ar putea avea efecte în mai multe direcţii:

În termeni geopolitici, implică o prezenţă sporită a SUA şi Israelului în Asia Centrală, regiune importantă pentru resurse (minerale, energie) şi conexiuni terestre între Europa şi Asia.

Economic, Kazahstan are potenţial în domenii precum minerit, energie, tehnologie, ceea ce ar putea fi atractiv pentru parteneriate cu Israel şi SUA. Analiza menţionează că Kazahstan „vrea cât mai mulţi parteneri” şi că aderarea poate atrage investiţii americane.

În ceea ce priveşte securitatea regională, cooperarea în domeniul cibernetic, al infrastructurilor critice şi al relaţiilor de apărare poate fi accentuată. Într-o declaraţie, un oficial a spus că vor fi „special şi unice oportunităţi de dezvoltare economică pe toate felurile de teme pe care le pot lucra împreună”. cbsnews.com Deschis spre viitor: ce urmează Anunţul prevede că va avea loc o ceremonie de semnare „în curând” pentru a formaliza aderarea Kazahstanului. Anadolu Ajansı+1 De asemenea, oficialii americani au indicat că aşteaptă ca şi alte ţări să se alăture, iar Kazahstanul este doar „vârful aisbergului”.

În acelaşi timp, există discuţii despre posibilitatea ca ţări precum Arabia Saudită să adere, deşi Riadul a afirmat până acum că normalizarea cu Israelul depinde de un progres privind statutul palestinian.

Pentru Kazahstan, rămâne de văzut dacă aderarea la acord va produce iniţiative concrete, proiecte bilaterale sau multilaterale, sau dacă va rămâne un gest cu valoare mai degrabă simbolică.

Până atunci însă, aderarea Kazahstanului la Acordurile Abraham marchează un moment diplomatic notabil, mai ales în contextul dorinţei administraţiei americane de a extinde şi revitaliza cadrul creat anterior.