Trump i-ar putea zdrobi complet pe Democrați. Republicanii, presați să reia „opțiunea nucleară”

Preşedintele american Donald Trump a reluat, miercuri, apelul său adresat senatorilor republicani pentru a elimina procedura filibusterului din Senatul Statelor Unite, în contextul unui impas de lungă durată în care guvernul federal este închis.

El susţine că doar astfel s-ar putea debloca adoptarea legislaţiei, după ce mai multe runde de negocieri au eşuat în obţinerea pragului de 60 de voturi necesar în Senat pentru a proceda la majoritate simplă.

Trump a declarat în faţa unor senatori republicani, la un mic-dejun organizat la Casa Albă, că „trebuie să deschidem ţara. Şi modul în care vom face asta astăzi după-amiază este să eliminăm filibusterul”.

Într-o postare pe reţeaua sa socială, el a scris:

„Alegerea este clară - inițiați «opțiunea nucleară», scăpați de obstrucționarea politică”

Cu toate acestea, liderii republicani din Senat au respins această solicitare. John Thune, liderul majorităţii republicane, a declarat că „voturile nu sunt suficiente” pentru a elimina filibusterul.

În plus, alţi senatori republicani au subliniat că regula filibusterului rămâne un „garanţie instituţională” ce ajută la moderarea procedurilor legislative.

Apelul lui Trump survine pe fondul unui impas guvernamental prelungit.

Shutdown-ul federal, aflat în a 36-a zi, a dus la întârzieri în plățile salariale pentru angajații guvernamentali, la probleme în transportul aerian și la riscul suspendării ajutorului alimentar pentru milioane de americani.

Potrivit senatorului Lisa Murkowski, din Alaska, situația afectează direct comunitățile vulnerabile:

„Oamenii sunt stresați,” a declarat ea. „Suntem de mult timp într-un punct în care acest lucru ar trebui să se fi încheiat.”

În acest context, familii din Alaska își fac provizii de carne și pește pentru iarnă, în timp ce în Maine, locuitorii se confruntă cu întârzieri în subvențiile pentru încălzire.

În același timp, tarifele de asigurare medicală cresc, iar subvențiile pentru polițele de sănătate urmează să expire la finalul anului.

Procedura filibusterului în Senatul SUA obligă majoritatea legislativă să obţină cel puţin 60 de voturi din cei 100 de senatori pentru a aduce la vot majoritar multe propuneri legislative.

Susţinătorii menţinerii sale spun că aceasta protejează minorităţile senatoriale şi obligă la compromisuri, în timp ce criticii argumentează că blochează agenda majorităţii şi împiedică reformele într-o perioadă de polarizare politică.

Trump şi alţi membri ai republicanilor au etichetat eliminarea filibusterului drept „opţiunea nucleară”, un termen folosit pentru schimbarea regulilor Senatului pentru a elimina pragul de 60 de voturi.

Chiar dacă preşedintele Trump a îndemnat la abolirea filibusterului, realitatea politică arată că procedura este greu de modificat: republicanii deţin o majoritate de 53-47 în Senat, dar schimbarea regulilor ar necesita sprijinul mai multor senatori din rândul republicanilor sau democraţilor.

Senatorii critici faţă de eliminarea filibusterului spun că amânarea acceptării acestei idei reflectă preocuparea că democraţii, când vor reveni la putere, ar putea folosi aceeaşi regulă în avantajul lor.

Dacă regulile ar fi modificate şi filibusterul eliminat, majoritatea republicană ar putea adopta rapid legislaţie importantă, după cum a sugerat Trump.

Totuşi, mai mulţi senatori republicani avertizează că acest precedent ar putea oferi democraţilor instrumente similare atunci când revin la guvernare.

În cazul în care filibusterul rămâne în vigoare, blocajul legislativ şi impasul guvernamental ar putea persista.

În următoarele săptămâni, Senatul ar putea dezbate dacă modificarea regulilor este fezabilă sau dacă se vor căuta căi alternative pentru deblocarea procesului legislativ — inclusiv compromisuri cu democraţii sau utilizarea altor mecanisme procedurale.