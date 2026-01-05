Fenomenul „Chivu”! Inter e din nou „stăpâna” Serie A! Lautaro și Thuram au spulberat Bologna sub privirile unui San Siro în delir

Seară magică pentru fotbalul românesc și cel italian!

Inter Milano, sub bagheta tactică a lui Cristi Chivu, a revenit spectaculos pe primul loc în Serie A, după o victorie fără drept de apel în fața Bolognei, scor 3-1. Presa din Italia este la picioarele fostului căpitan al naționalei României, titrând la unison: „Inter e devastatoare!”

Meciul de pe San Siro a fost o demonstrație de forță și maturitate tactică. Scorul a fost deschis spre finalul primei reprize de polonezul Piotr Zielinski, servit ideal de „creierul” din atac, Lautaro Martinez. Imediat după pauză, argentinianul și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, confirmând forma de grație care l-a dus la cota 10 în acest sezon.

Marcus Thuram a dus scorul la un sec 3-0, închizând practic partida înainte ca Bologna să reușească golul de onoare pe final. Victoria o propulsează pe Inter la 39 de puncte, cu un avans de un punct față de rivala AC Milan și două față de Napoli.

„Inter e devastatoare cu Lautaro!”, a titrat presa italiană, în timp ce marile publicații sportive descriu trupa lui Chivu drept „flămândă ca niciodată” și capabilă de un control tactic total.

La finalul partidei, vizibil mulțumit de efortul colectiv, Lautaro a analizat succesul în fața jurnaliștilor, subliniind presiunea constantă aplicată adversarului: „Am pregătit un plan de joc care a ieșit la fix. Am început foarte bine, cu o presiune mare care a pus Bologna în dificultate, iar la mingile secunde mijlocașii noștri au fost excelenți în recuperare. Așa au venit ocaziile și golurile. Merg acasă fericit astăzi.”

Întrebat despre bandajul de la mână, căpitanul a dat dovadă de spiritul de sacrificiu care l-a consacrat: „Degetul? Doare, dar punem un bandaj și mergem înainte. Important este să fiu pe teren și să dau totul pentru echipă.”

Lautaro nu a uitat să își laude colegii, celebrând în mod special conexiunea cu partenerul său din atac, Marcus Thuram, și integrarea lui Piotr Zielinski. Despre Thuram a spus: „Am făcut ultimul sprint doar ca să-l îmbrățișez. Sunt fericit pentru el, merită din plin pentru că muncește enorm, la fel ca noi toți.”

Zielinski a fost și el elogiat de Lautaro: „Se simte bine, joacă și își aduce aportul. A muncit mult pentru a ajunge în această formă și mă bucur pentru el și pentru toți colegii care trag zilnic pentru a ține Interul acolo unde îi este locul: sus.”

În ciuda victoriei entuziasmante, un moment neașteptat a marcat finalul partidei. Într-o mișcare considerată „fără precedent”, Cristi Chivu a refuzat să se prezinte la conferința de presă oficială. Deși motivul rămâne învăluit într-o oarecare doză de mister, apropiații clubului vorbesc despre un gest de protest sau o nemulțumire legată de anumite tensiuni interne, detaliu care a lăsat asistența mască la doar o oră după fluierul final.

Dincolo de controverse, respectul de care se bucură Chivu în rândul starurilor sale este absolut. Fostul fundaș nerazzurro, Daniele Adani, a dezvăluit detalii incredibile din intimitatea echipei. Fotbaliștii, evaluați la sute de milioane de euro, îl privesc pe Chivu nu doar ca pe un antrenor de geniu, ci și ca pe un om de o integritate rară.

Deși experiența sa anterioară în Arabia Saudită a fost presărată cu dificultăți, Chivu a demonstrat la Milano că este un tactician de elită. „Am simțit că jucătorii de la Inter îl admiră în unanimitate pe Chivu. Îi spun bravo lui Cristian, lucrează foarte bine și este extrem de serios în tot ceea ce face”, a punctat Adani.