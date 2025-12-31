Șase delicii culinare italiene ce trebuie neapărat încercate

Anunțul recent privind includerea bucătăriei italiene în lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO nu a luat pe nimeni prin surprindere, având în vedere pasiunea Italiei pentru gastronomie. UNESCO a descris gătitul italian drept o „activitate comunitară” care reunește „persoane de toate vârstele și genurile, schimbând rețete, sugestii și povești”.

În Italia, pasiunea pentru mâncare nu ține cont de statut social. Am văzut muncitori în construcții, la o trattorie modestă, discutând cu seriozitate despre combinația ideală între aperitiv și vin pentru prânz, în timp ce o bunicuță îmbrăcată simplu, în piața Porto Palazzo din Torino, se bucura de diversitatea morcovilor de la taraba ei preferată.

Aici, în ținuturi unde rețetele de salam variază de la o vale la alta, oamenii se mândresc cu preparatele specifice regiunii, satului sau familiei lor. Fără o ierarhie anume, iată o călătorie printre gusturile autentice ale Italiei, de la Alpi până în Sicilia, relatează Liz Boulter, redactor adjunct.

În Verona, tradițiile culinare de Crăciun au propria lor notă distinctă. Deși panettone a devenit un desert obișnuit și în Europa, italienii păstrează pandoro ca emblemă a sărbătorilor de iarnă. Această prăjitură pufoasă, dospită, este coaptă într-o tavă în formă de stea și, spre deosebire de panettone, nu conține fructe uscate, fiind adesea presărată cu zahăr pudră pentru a sugera vârfurile alpine.

Pandoro modern provine dintr-o versiune industrială a vechii offelle rotunde, cu aluat fermentat timp de mai multe zile, un miez dens și migdale pe deasupra. La Antica Offelleria Verona puteți încerca o rețetă cu „brânza mamă” veche de peste un secol, care păstrează autenticitatea gustului tradițional.

În Italia, fiecare regiune are propriile obiceiuri culinare de sărbători, dar lintea este nelipsită de pe mesele de Anul Nou. Rotundă și plată, ea simbolizează bogăția, amintind de monede.

Cele mai apreciate boabe de linte provin din câmpia înaltă Castelluccio, lângă Norcia, capitala cărnii de porc, recunoscută pentru textura lor fragilă și timpul scurt de gătire.

Zona încă resimte efectele cutremurului din 2016, iar turiștii sunt primiți cu brațele deschise. O cină tradițională cu linte și cârnați poate fi savurată la Granaro del Monte, aproape de Bazilica din Norcia, redeschisă recent.

Burrata, acea brânză moale și luxoasă, are rădăcini modeste în Puglia, aproape de orașul antic Andria. La începutul secolului XX, frații Bianchino, confruntându-se cu laptele care nu ajungea la piață din cauza iernilor grele, au combinat smântână cu resturile de la mozzarella și au creat pungile delicate din coagul filat.

Astăzi, burrata și mozzarella din Andria sunt apreciate pentru prospețimea lor absolută, consumul optim fiind în primele 24 de ore. Caseificio Olanda, cu „muzeul laptelui” de la periferia orașului, rămâne un reper pentru cei care vor să guste aceste brânzeturi autentice.

„Pane carasau”, cunoscut și ca „carta musica”, este o lipie crocantă asemănătoare unui poppadum uriaș, gătită de două ori pentru a se păstra. Aceasta însoțea păstorii pe pășunile de vară și este una dintre cele mai vechi pâini din Europa, cu urme descoperite în săpăturile nuraghelor vechi de 3.000 de ani.

Bucățile stropite cu ulei de măsline și sare de mare sunt o gustare delicioasă și sănătoasă. În Fonni, cel mai înalt oraș din Sardinia, brutăria Sunalle păstrează tradiția preparării acestei pâini de generații, iar la Panefratteria din Cagliari, lipiile se servesc cu sos de roșii, brânză pecorino și un ou poșat.