Petrolul – FC Hermannstadt 1-1, în play-out-ul Superligii. Egal stabilit din penalty după avantajul gazdelor

Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminică, la Ploiești, în etapa a cincea din play-out-ul Superliga României, după ce gazdele au deschis scorul în prima repriză, iar sibienii au egalat în partea secundă dintr-o lovitură de la 11 metri.

Partida a început cu o intervenție importantă a portarului David Lazar, care a respins în minutul 6 șutul lui Rafinha din interiorul careului. Gazdele au continuat să atace și au reușit să deschidă scorul în minutul 35, când Roche a marcat cu capul, după un corner executat de Jyry.

Până la pauză, ploieștenii au mai avut o oportunitate de a-și mări avantajul, însă Chică-Roșă a trimis pe lângă poartă în minutul 45, iar scorul la pauză a rămas 1-0.

În repriza secundă, un henț comis de Roche în propriul careu a dus la acordarea unei lovituri de la 11 metri pentru oaspeți, decizie luată de arbitrul Horia Mladinovici. Neguț a executat penalty-ul în minutul 73 și a egalat situația pe tabelă.

Pe final, Petrolul a mai încercat să marcheze golul victoriei, însă Lazar a intervenit din nou în minutul 87 la șutul lui Chică-Roșă.

Ultimele minute au adus și o eliminare în tabăra oaspeților, după ce Kevin Ciubotaru a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat în minutul 90+1. Chiar și în inferioritate numerică, FC Hermannstadt a reușit să păstreze rezultatul de egalitate până la final.

După acest rezultat, Petrolul ocupă locul 6 în play-out, cu 23 de puncte. FC Hermannstadt se află pe poziția a 8-a, loc de baraj, cu 19 puncte.

Primele două echipe din play-out își asigură menținerea directă, în timp ce următoarele două locuri duc la baraj.

Petrolul a evoluat în formula: Bălbărău – Ricardinho (Diogo Rodrigues 79), Papp, Roche, A. Dumitrescu (V. Gheorghe 88) – M. Dulca (Hanca 79), Jyry – R. Pop (B. Marian 88), Rafinha (Mateiu 59), Grozav – Chică-Roșă. Antrenor: Mehmet Topal.

FC Hermannstadt a început cu: D. Lazar – Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru – D. Albu (Simba 46), Zargary, E. Florescu (Afalna 62) – Neguț (Seydou Issah 90+8), S. Buș (Gjorgjievski 46), Balaure (L. Stancu 79). Antrenor: Dorinel Munteanu.

Au fost acordate cartonașe galbene pentru Chică-Roșă (87) și Papp (90+4) de la Petrolul, respectiv Roche (16), Dorinel Munteanu (86) și Karo (90) de la Hermannstadt. Cartonașul roșu a fost primit de Kevin Ciubotaru, în minutul 90+1.

Brigada de arbitri a fost formată din Horia Mladinovici, asistat de Radu Ghinguleac și Cosmin Vatamanu, iar în camera VAR s-au aflat Sebastian Colțescu și Marian Barbu.

