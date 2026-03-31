România - Slovacia. Meci amical marți, după ratarea calificării la Cupa Mondială, cu Ionel Gane la conducerea echipe

Naționala României va juca, marți, un meci amical cu Slovacia, la Bratislava, de la ora 21:45, după ratarea calificării la Cupa Mondială 2026. De pe banca “tricolorilor” va lipsi Mircea Lucescu, care se confruntă cu grave probleme medicale.

Naționala de fotbal a României va juca, la Bratislava, un meci amical împotriva reprezentativei similare a Slovaciei. Partida este programată marți, de la ora 21:45, și va fi transmisă în direct de Antena 1.

Pentru România, acest joc vine după ce Nicolae Stanciu și compania au pierdut orice șansă de calificare la Cupa Mondială, în urma înfrângerii suferite în semifinala barajului cu Turcia, scor 0–1.

Echipa României nu va fi condusă de pe margine de selecționerul Mircea Lucescu. Acesta a acuzat o problemă medicală în cantonament, fiind transportat la Spitalul Universitar.

În lipsa sa, responsabilitatea conducerii tehnice revine antrenorului secund Ionel Gane, care va coordona echipa la Bratislava.

Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo / Spania, 7/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai Popa (CFR Cluj, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova).

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian Rus (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei Coubis (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt, 1/0).

Mijlocași: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin Tănase (FCSB, 26/5), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 2/1).

Atacanți: Daniel Bîrligea (FCSB, 7/2), David Miculescu (FCSB, 6/0) și Marius Coman (UTA Arad, 0/0).

Deși obiectivul calificării la Cupa Mondială a fost ratat, partida de la Bratislava rămâne un test important pentru omogenizarea lotului și pentru evaluarea jucătorilor în perspectiva viitoarelor acțiuni internaționale ale echipei România naționala de fotbal.