Meciul Slovacia - România. Biletele se pun în vânzare sâmbătă: 1.000 de locuri pentru fanii români

Biletele pentru partida Slovacia – România vor fi disponibile online începând de sâmbătă, potrivit Federația Română de Fotbal (FRF). Prețul unui tichet este de 19 euro, echivalentul a aproximativ 100 de lei.

Naționala României va întâlni Slovacia marți, de la ora 21:45, la Bratislava. Partida este una amicală și face parte din programul stabilit de UEFA. Suporterii români vor avea la dispoziție 1.000 de bilete.

Acestea sunt repartizate în sectoarele D201 – D204 și vor putea fi achiziționate printr-un link dedicat pe site-ul federației din Slovacia.

Începând de sâmbătă, 28 martie, ora 12:00, fanii își pot înregistra comenzile, în limita locurilor disponibile. Pentru fiecare comandă pot fi achiziționate cel mult cinci bilete. Tichetele sunt nominale și vor include numele, prenumele, data nașterii și adresa fiecărui spectator. Accesul pe stadion se face doar pe baza unui bilet valid, indiferent de vârstă.

Potrivit anunțului făcut de FRF, plata se va poate face exclusiv online, cu cardul. După achiziție, în contul utilizatorului vor fi disponibile inițial doar voucherele, urmând ca biletele cu cod QR să fie emise cu 48 de ore înainte de meci.

Până la data de 30 martie 2026, ora 23:59, cumpărătorii pot modifica gratuit datele persoanelor înscrise, direct din contul personal, în secțiunea „My Orders”. După acest termen, orice modificare va fi posibilă doar contra unei taxe de 5 euro, TVA inclus, pentru fiecare bilet.

Pentru acest meci sunt disponibile și 10 pachete speciale, în sectorul B108. Fiecare pachet include un bilet pentru o persoană cu dizabilități și unul pentru însoțitor. Distribuirea se va face în baza înscrierii prealabile, prin e-mail, în ordinea solicitărilor.

Conform regulamentului UEFA, fiecare echipă trebuie să dispute două meciuri în luna martie. Astfel, forul de la Nyon a stabilit ca echipele care pierd semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial să se întâlnească într-un meci amical. Partida Slovacia – România va fi transmisă în direct la Antena 1 și Radio România Actualități.

Cele două naționale se vor întâlni pentru prima dată după Campionatul European din 2024. Pe 26 iunie, la Frankfurt, meciul dintre Slovacia și România s-a încheiat la egalitate, 1-1, ambele echipe reușind să se califice în optimile turneului final din Germania.

Înainte de startul noii ediții a Ligii Națiunilor, programată pentru toamna acestui an, România va disputa două partide amicale în această vară. Primul meci va fi împotriva Georgiei, pe 2 iunie, la Tbilisi, iar al doilea adversar va fi anunțat în perioada următoare.