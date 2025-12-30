Radu Drăgușin ar putea să schimbe echipa în această iarnă. Două grupări din Premier League, interesate de internaționalul român

Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea să schimbe echipa în această iarnă. Fundașul celor de la Tottenham este în atenția a două cluburi din Premier League: Crystal Palace și Nottingham Forest, după cum anunță tuttojuvecom.

O eventuală trecere la una dintre aceste formații nu ar fi un progres pentru internaționalul român, care a lipsit aproape un an de pe teren, din cauza unei accidentări. Revenirea s-a produs în meciul disputat de Tottenham, duminică, pe terenul celor de la Crystal Palace (scor 1-0). Drăgușin a intrat în minutul 85.

Fundașul central a ajuns la gruparea londoneză în 2024, fiind cumpărat de la Genoa pentru suma de 25 de milioane de euro. Până acum a evoluat în 38 de partide.

Dacă va pleca în această iarnă, fotbalistul o va face doar sub formă de împrumut. Datele unui transfer definitiv urmând să fie discutate în vară, după finalul sezonului.

„Vedem, poate există posibilitatea să plece undeva împrumut. Eu cu Radu am vorbit treaba asta, cei de la Tottenham nu ne-au zis nimic. O să vorbesc cu ei, până la urmă e și spre binele lor. Așa ar intra în ritm din nou, e o situație din care câștigă ambele părți. O să vedem care e și viziunea lor. Mă gândesc că ideea noastră de a pleca împrumut a trezit o grămadă de echipe în Italia”, spunea Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin la Prima Sport.

Pe lângă Palace și Nottingham, de internaționalul român ar mai fi interesate și nume grele din fotbalul italian. Cei de la Tottenham și-ar dori un transfer definitiv, pentru o sumă de aproximativ 30 de milioane de euro. Cele două cluburi se vor confrunta cu competiție acerbă, Inter, AC Milan, Napoli, Roma și Juventus fiind concurenții din Italia.

„Tottenham ar prefera să-l cedeze definitiv pe Drăgușin pentru o sumă în jurul a 30 de milioane de euro, dar sursa citată nu a specificat dacă este valabil pentru ianuarie sau vara viitoare”, conform sportwitness.co.uk.